Merkel trifft ihren „Retter“

Madrid.Als der Sozialistenführer Pedro Sánchez am 1. Juni in Spanien den Ministerpräsidenten Mariano Rajoy per Misstrauensvotum stürzte und selber in den Madrider Palacio de la Moncloa einzog, gab es im Bundeskanzleramt sicher kaum Jubel. Rajoy galt als einer der engsten Verbündeten Angela Merkels in Europa. Dass Sánchez nur wenig später der Kanzlerin im Migrationsstreit mit der CSU einen Rettungsring zuwerfen würde, konnte in Berlin niemand voraussehen. Keine Überraschung ist derweil, dass Merkel jetzt ihren früheren Kritiker Sánchez in dessen Sommerresidenz besucht.

Spanien ist seit Montag das erste EU-Land seit Vorlage des „Masterplans“ zur Migrationspolitik von Innenminister Horst Seehofer (CSU), mit dem Berlin ein Abkommen zur Rücknahme von Asylbewerbern unterzeichnete. Wenn man im Moncloa-Palast nach der Bedeutung der Vereinbarung anfragt, dann spricht man dort von einer „Geste“ zur Unterstützung Merkels, da man nur mit kaum mehr als hundert Rücküberstellungen pro Jahr rechne.

Das Thema Migration soll auch beim informellen Treffen heute und morgen im Mittelpunkt stehen. In dieser Frage hätten Berlin und Madrid „einen gemeinsamen Ansatz“, betont die neue spanische Regierung. Anders als sein Vorgänger, der zauderte und zögerte, fährt Sánchez als frischgebackener Regierungschef in der Migrationspolitik einen mutigen Kurs. Seitdem Italien und Malta im Juni den privaten Seenotrettern die Einfahrt in ihre Häfen verweigerten, ist es Spanien, das sich der vor der libyschen Küste geborgenen Flüchtlinge immer wieder annimmt.