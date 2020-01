Merkel und Putin nähern sich zaghaft an

Moskau.Vier Stunden Zeit und jede Menge Konflikte: Als die Bundeskanzlerin Angela Merkel und Russlands Präsident Wladimir Putin am Samstagabend in den stickigen Wappensaal des Kreml kommen, wirken sie geschäftlich-nüchtern. Beide sprechen von „umfassenden, gehaltvollen Gesprächen“, beide sehen sich gestärkt in ihrem Dialog. „Es ist besser, miteinander zu reden als übereinander“, sagte Merkel bereits

...