Merkel verlangt Datensicherheit

Shenzhen.Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat mehr Datensicherheit bei der Kooperation mit China in Zukunftstechnologien gefordert. Zum Abschluss ihres zweitägigen China-Besuches in der Innovationshochburg Shenzhen sprach sich Merkel auch für größere Anstrengungen deutscher Unternehmen aus, sich in mehr Felder einen technologischen Vorsprung zu erarbeiten und diesen auch zu halten. Deutschland müsse sich strategisch auf die Digitalisierung und die daraus erwachsenden Veränderungen des Arbeitsmarktes einstellen.

An den High-Tech-Firmen und Start-ups in der südchinesischen Metropole lasse sich sehen, dass es sehr gute Möglichkeiten der Kooperation gebe, sagte Merkel vor dem Rückflug. Aber Deutschland sei auch gefordert, mehr zu tun. „Wir sind da nicht in allen Feldern vorneweg, aber man sieht auch an deutschen Unternehmen, dass wir durchaus Weltmarktführer in einigen Bereichen sind“, sagte Merkel. „Aber das muss Tag für Tag wieder erarbeitet werden.“

Die Krisen um Nordkorea und den Iran hatten Merkels elften Besuch in China überschattet. Es war der erste seit der Regierungsbildung in Berlin. Die Kanzlerin war am Vortag in Peking mit Chinas Regierungschef Li Keqiang und Staats- und Parteichef Xi Jinping zusammengetroffen. Neben den Menschenrechten und dem mangelnden Schutz des geistigen Eigentums hat Chinas Cybersicherheitsgesetz nach ihren Angaben zu den Themen gehört, die sie in Peking „kritisch“ angesprochen habe. „Daten sind der entscheidende Faktor, und Datensicherheit damit für die Unternehmen natürlich auch das A und O“, sagte Merkel.