Merkel-Vertraute Teil der Misere

Sicher ist, dass zur nächsten Sondersitzung des Innenausschusses Mitte Juni die früheren Behördenchefs Frank-Jürgen Weise und Manfred Schmidt geladen werden sollen. Altmaier und de Maizière könnten allerdings ebenso befragt werden. Warum beide so wichtig sind, zeigt der Blick zurück. Altmaier war und ist engster Verbündeter der Kanzlerin. Wann immer nötig, verteidigte er ihre Entscheidung, im September 2015 die Grenzen für die in Ungarn gestrandeten syrischen Flüchtlinge zu öffnen. Im Oktober desselben Jahres wurde er dann Flüchtlingskoordinator – was allenthalben als Degradierung de Maizières verstanden wurde. Altmaier war zuständig für die Kooperation von Bund und Ländern. Er besuchte Flüchtlingslager an der bayerischen Grenze, um sich zu erkundigen. Die Fachaufsicht über das Bamf übernahm Altmaier aber in der Tat nicht. Sie blieb beim Innenministerium. Aber auch er setzte sich dafür ein, die Asylverfahren zu beschleunigen. Wie man heute weiß, hat dieser politische Druck dazu beigetragen, die Missstände in der Behörde zu verschärfen.

Freilich fanden die meisten Experten die Vorgehensweise richtig. Auch Thomas de Maizière ist ein langjähriger Wegbegleiter der Kanzlerin. Umso härter traf es ihn, als er nach der Bundestagswahl ausgemustert wurde. De Maizière war Kanzleramtschef, Innenminister, Verteidigungsminister, dann wieder Innenminister – ein Regierungssoldat eben. Er berief alle drei Präsidenten des Bamf ins Amt, die in der kritischen Phase der hohen Zuwanderung die Behörde leiteten – die aber der Lage nicht immer gewachsen wirkten. De Maizière gab ebenfalls die Order aus, den Berg der Anträge rasch abzuarbeiten. Was ihm nun nicht gefallen dürfte ist, dass Altmaier ihn indirekt zum Hauptschuldigen macht. De Maizière steckt damit besonders tief in der Falle.

