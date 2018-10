Merkel: Vorerst keine Rüstungsexporte nach Riad

Berlin/Riad.Nach der von Saudi-Arabien eingestandenen Tötung des regimekritischen Journalisten Jamal Khashoggi stellt Kanzlerin Angela Merkel (CDU) weitere Rüstungsexporte in das Land auf den Prüfstand. Rüstungsexporte könnten nicht stattfinden, „in dem Zustand, in dem wir im Augenblick sind“, sagte sie gestern in Berlin. Es gebe zu der Gewalttat, die sie in aller Schärfe verurteile, „dringenden weiteren Klärungsbedarf“ und längst seien noch nicht die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen worden.

SPD-Chefin Andrea Nahles betonte in der „Bild am Sonntag“: „Nach einem derart unfassbaren Vorgang gehört das Verhältnis zu Saudi-Arabien grundsätzlich auf den Prüfstand.“ Dazu gehörten auch die Rüstungsexporte. Grüne und Linke fordern einen sofortigen Stopp – Saudi-Arabien ist mit Genehmigungen im Wert von 416,4 Millionen Euro in diesem Jahr nach Algerien der zweitgrößte Empfänger deutscher Rüstungsgüter.

Nach offiziellen Angaben Saudi- Arabiens soll Khashoggi bei einem Faustkampf im Istanbuler Konsulat gestorben sein. Der im US-Exil lebende Journalist hatte am 2. Oktober das Konsulat betreten, um Papiere für seine Hochzeit mit einer Türkin abzuholen – und war seither verschwunden. Türkische Geheimdienstkreise streuten die These, Khashoggi sei im Konsulat gefoltert und zerstückelt worden.

Trump lobt Verbündeten

Merkel und Außenminister Heiko Maas (SPD) verurteilten in einer gemeinsamen Erklärung die Tötung. „Die vorliegenden Angaben zu den Abläufen im Konsulat in Istanbul sind nicht ausreichend“, hieß es darin. US-Präsident Donald Trump kritisierte laut „Washington Post“ Saudi-Arabiens Erklärung zur Tötung Khashoggis, lobte das Königreich aber gleichzeitig als „unglaublichen Verbündeten“. Es habe „offensichtlich Täuschung und Lügen gegeben“, sagte er demnach. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.10.2018