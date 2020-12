Merkel will Kontakte reduzieren

Angela Merkel (CDU) im Gespräch mit Olaf Scholz (SPD). © dpa

Berlin.Wenn Angela Merkel die Dramatik der Lage deutlich machen will, rechnet sie vor. Das war im September so, als sie prognostizierte, die Zahl der Corona-Neuinfektionen könnte bei weiterem exponentiellem Wachstum bis Weihnachten bei 19 200 liegen. Das ist auch am Mittwochmorgen im Bundestag so, als sie in der Generaldebatte zum Haushalt am Rednerpult steht. Merkel vergleicht die aktuellen Corona-Zahlen mit jenen vom 29. September, dem Tag der ersten Lesung des Haushaltsentwurfs. Damals habe es 1827 gemeldete Neuinfektionen gegeben und zwölf Tote, sagt Merkel und zieht ihr Fazit: „Die Zahl der Kontakte ist zu hoch, die Reduktion der Kontakte ist nicht ausreichend.“

Vorziehen der Schulferien

Merkel will darauf einstimmen, dass wohl noch in diesem Jahr härtere Regeln auf die Bürger zukommen. Noch ist nichts entschieden, das Kanzleramt verhandelt derzeit mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten über ein Treffen vor Weihnachten. Aber in ihrer Rede macht Merkel schon klar, dass sie diesen Schritt für unumgänglich hält. Mehrfach erwähnt sie lobend die Stellungnahme von über 30 Wissenschaftlern, die die Leopoldina am Dienstag veröffentlichte. „Bis Weihnachten sind es noch 14 Tage“, mahnt Merkel. Man müsse alles tun, um nicht wieder in ein exponentielles Wachstum zu kommen.

Merkel plädiert für das Vorziehen der Schulferien auf den 16. Dezember – damit die Menschen sich vor dem weihnachtlichen Verwandtenbesuch zehn Tage in eine Art Selbstquarantäne begeben können. „Was wird man denn im Rückblick auf ein Jahrhundertereignis sagen, wenn wir nicht in der Lage waren, für diese drei Tage eine Lösung zu finden?“, fragt Merkel. Sie verstehe alle, die derzeit draußen bei einem Glühwein zusammenkämen. Aber bei 590 Toten täglich sei der Preis zu hoch: „Es tut mir wirklich leid.“ Fast flehend klingt sie dabei.

