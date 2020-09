Merkel will Minderjährige aufnehmen

Deutschland und Frankreich wollen nach dem Großbrand im Flüchtlingslager Moria mehr minderjährige Migranten aufnehmen – möglichst gemeinsam mit anderen EU-Ländern. Um die Übernahme habe sie der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis in einem Telefonat gebeten, sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag in Berlin. Eine konkrete Zahl, wie viele Menschen Deutschland aufnehmen wird, nannte Merkel nicht.

Mitsotakis bedankte sich bei Deutschland und Frankreich. Unterdessen hat Griechenland bis Donnerstag bereits 400 Minderjährige, die ohne Begleitung ihrer Eltern unterwegs sind, von der Insel Lesbos in die Hafenstadt Thessaloniki geflogen.

Zehn deutsche Städte erklärten sich bereit, Menschen aus Moria aufzunehmen – „um die humanitäre Katastrophe zu entschärfen“, wie es in einem Schreiben der Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister von Hannover, Potsdam, Freiburg, Oldenburg, Düsseldorf, Göttingen, Gießen sowie Köln, Bielefeld und Krefeld an Merkel und Innenminister Horst Seehofer (CSU) heißt. dpa

