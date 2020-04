Merkels deutliche Mahnung

Berlin.Es gibt keine Sätze, die Angela Merkel einfach mal so sagt. Auch nicht hinter verschlossenen Türen. Denn sie weiß, alles dringt nach außen. Wie diesmal auch: Bei der Schaltkonferenz des CDU-Präsidiums am Montagmorgen ließ die Bundeskanzlerin dem Vernehmen nach ihrem Corona-Ärger freien Lauf. Die Botschaft vorsichtiger Lockerungen habe in einigen Bundesländern zu „Öffnungsdiskussionsorgien“

...