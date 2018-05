Merkels Reise ins selbstbewusste China

Anzeige

Berlin.Kanzlerin Angela Merkel steht vor dem Hintergrund des Handelsstreits mit den USA und dem wackelnden Atomabkommen mit dem Iran bei ihrer elften Chinareise vor einem politischen Balanceakt. Bei einem Treffen mit Staatspräsident Xi Jinping werde Merkel morgen nach dem Ausstieg Washingtons Wege zum Erhalt des Atomabkommens erörtern, machten deutsche Regierungskreise gestern in Berlin deutlich. Bei den Gesprächen mit Ministerpräsident Li Keqiang will die Kanzlerin eine Verbesserung der Zugangsbedingungen für deutsche Unternehmen in China erreichen.

Trotz der inhaltlichen Differenzen mit US-Präsident Donald Trump will sich Merkel aber von der betont selbstbewusst auftretenden chinesischen Führung nicht gegen die USA ausspielen lassen. Offen ist, wie deutlich die Kanzlerin die zunehmenden Versuche Pekings zur Sprache bringen wird, Europa zu spalten. Für Aufsehen hatten in jüngster Zeit auch zunehmende Spionageaktivitäten Pekings in Deutschland gesorgt.

China könne nach dem Ausstieg der USA aus dem Iran-Abkommen mit seiner Wirtschaftskraft dazu beitragen, dass der wirtschaftliche Austausch mit dem Land erhalten bleibe und weiter gefördert werde, hieß es in den Regierungskreisen. Der Iran befürchtet, einen Großteil der wirtschaftlichen Vorteile zu verlieren, die er über den Atomdeal versprochen bekommen hatte. Ziel Teherans ist es nun, von den Europäern und anderen Staaten Garantien zu bekommen, dass Wirtschaftsbeziehungen und Kapitalverkehr erhalten bleiben.