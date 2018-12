Merz scherzt schon wieder

Berlin.Friedrich Merz (Bild) kann seiner knappen Niederlage gegen Annegret Kramp-Karrenbauer mittlerweile etwas Positives abgewinnen. „Die einzige Möglichkeit, es pünktlich hierher zu schaffen, war, meine Konkurrentin gewinnen zu lassen“, scherzte er am Wochenende bei einem Gala-Dinner in Berlin. Anlass war eine Preisverleihung an die kanadische Außenministerin Chrystia Freeland für ihre Verdienste um das europäisch-kanadische Handelsabkommen Ceta.

CSU-Chef Horst Seehofer erwartet nach der Wahl von Kramp-Karrenbauer einen Aufschwung für die Konservativen. Er sei sich sicher, „dass die Union mit ihr wieder Wahlergebnisse über 40 Prozent“ schaffen werde. Ganz anderer Meinung ist Altkanzler Gerhard Schröder (SPD). Er bezeichnete die Wahl Kramp-Karrenbauers auf einer „Handelsblatt“-Veranstaltung als Fehler. Merz sei die Chance zu mehr Mut in der Union gewesen. dpa (Bild: dpa)

