Merz verdient viel – ist das ein Problem ?

Friedrich Merz will am Freitag CDU-Vorsitzender werden. Er arbeitete schon vor seinem Ausscheiden aus dem Bundestag 2009 als Rechtsanwalt. Danach nahm er zahlreiche Aufsichtsratmandate wahr und verdiente mehrere Millionen Euro. Sollte Merz die Wahl zum CDU-Vorsitzenden gewinnen, will er alle Aufsichtsratsmandate Ende des Jahres freiwillig aufgeben. Aber darf ein Millionär CDU-Chef und womöglich sogar Kanzler werden?

Pro

Von unserem Redaktionsmitglied Steffen Mack

Augen auf bei der Berufswahl! Gewiss ist es zunächst Friedrich Merz’ Privatsache, wie viel er verdient. Allerdings kandidiert er jetzt als CDU-Bundesvorsitzender und könnte somit der nächste Kanzler werden. Da ist das Interesse an ihm verständlicherweise groß. Zumal Merz, nachdem ihn Angela Merkel und Edmund Stoiber als Fraktionschef 2002 quasi abgefrühstückt hatten, vom öffentlichen Radar verschwand und in der Wirtschaft abtauchte. Teils in Sphären der Großkapitalwelt, die vielen Wählern nicht geheuer sind. Daher wurde Merz nun gleich nach seinen Einkünften gefragt. Er hätte besser geantwortet: „Ich habe gutes Geld verdient. Wie viel genau, geht nur das Finanzamt etwas an.“ Dagegen wäre wenig zu sagen. Doch Merz behauptete erst, zur Mittelschicht zu gehören. Tage später gab er zu, Millionär zu sein. Dann sogar, pro Jahr eine Million zu verdienen.

Die Fakten: Das Durchschnittseinkommen liegt in Deutschland bei rund 45 000 Euro jährlich (Vollzeit). Nur ein Prozent der Bürger verdient mehr als 150 000. Mit seiner Million zählt Merz ganz klar zur Oberschicht.

Der Kandidat hat also die Unwahrheit gesagt. Entweder mit Absicht, was generell seine Glaubwürdigkeit schwächen würde. Oder ihm war schlicht nicht bewusst, wie weit er sich mit seinem Einkommen von den allermeisten Wählern entfernt hat. Dann wäre die Frage, wie viel Verständnis der 63-Jährige grundsätzlich für all jene Menschen aufbringt, die am Monatsende froh sein müssen, wenn sie mit ihrem Konto nicht ins Minus rutschen. Das würde auch seinen jüngsten Vorstoß, die Deutschen sollten zur Altersvorsorge viel mehr Aktien kaufen, in einem noch schaleren Licht erscheinen lassen.

Kontra

Von unserem Redaktionsmitglied Peter W. Ragge

Helene Fischer zählt laut dem US-Wirtschaftsmagazin „Forbes“ zu den bestbezahlten Musikerinnen der Welt – und wird dennoch bejubelt. Man hat sich längst daran gewöhnt, dass Bundesliga-Fußballer jährlich Millionensummen einstreichen. Weshalb also jetzt die Aufregung über den Satz von Friedrich Merz, dass er „rund eine Million Euro brutto“ im Jahr verdient – die er übrigens in Deutschland versteuert, nicht im Ausland.

Merz ist seit 2004 kein hauptberuflicher Politiker mehr, sondern arbeitet als Wirtschaftsanwalt. Da wird nicht gemäß Rechtsanwaltsvergütungsgesetz gezahlt, sondern es handelt sich um frei vereinbarte Honorare – da gibt es viel Konkurrenz, da zählen allein Können und Erfahrung, sonst nichts. Wenn Merz also viel Geld bekommt, ist er es nach Ansicht seiner Kunden wert.

Merz hat nicht gefordert, so viel Geld in der Politik zu verdienen – im Gegenteil. Der Parteivorsitz ist ein Ehrenamt. Ihm ist klar, dass er dafür gut dotierte Jobs abgeben muss. Aber er ist nicht abhängig von der Politik wie manch anderer Politiker. Das macht frei und unabhängig. Und sollte er als Parteivorsitzender tatsächlich Erfolg haben und ins Kanzleramt einziehen können, würde er sich finanziell gar drastisch verschlechtern — Deutschland zahlt seiner Staatsspitze weniger, als viele Vorstände von Kreissparkassen erhalten.

Dennoch wird so getan, als seien die Verdienste von Merz etwas Unanständiges. Das liegt daran, dass Deutschland sich zu einer Neidgesellschaft entwickelt hat – und mancher vielleicht auch einfach Angst davor hat, dieser Mann mit Wirtschaftskompetenz könnte endlich das Profil der CDU schärfen und ihr guttun.