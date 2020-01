Merz will mitmischen

Hamburg/Kreuth.Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) hat der CDU-Spitze angeboten, in einem Team für den nächsten Wahlkampf eine Rolle zu spielen. „Wir müssen mit der bestmöglichen Formation in die nächste Bundestagswahl gehen. Das ist nicht nur eine Person an der Spitze, das ist eine Mannschaft, und ich möchte auch in einer Mannschaft dabei sein“, sagte Merz bei einer Wirtschaftsveranstaltung am Tegernsee. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer begrüßte das Angebot von Merz.

„Ich freue mich über die Bereitschaft von Friedrich Merz, sich zu engagieren“, sagte Kramp-Karrenbauer am Rande der Klausur der CDU-Spitze in Hamburg. Aus der CDU hieß es, die Parteivorsitzende habe mehrfach betont, dass bis zum Ende des Jahres ein starkes Team stehen müsse, mit dem man in den Wahlkampf gehe. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sagte: „Es ist gut, wenn wir auch die Bandbreite der Partei darstellen.“ Die CDU brauche viele verschiedene starke Köpfe. Merz gehöre zu den besonders meinungsstarken Köpfen. „Insofern freue ich mich, dass unsere Partei so breit aufgestellt ist.“

Merz hatte mit seinen Äußerungen die Debatte über die Aufstellung der Union weiter befeuert. „Ich bin ein Teamplayer, und deswegen ist wichtig, dass die Mannschaft stimmt und jeder an seinem Platz steht“, sagte er am Tegernsee. In den vergangenen Tagen hatte der Vorstoß von CSU-Chef Markus Söder für eine Kabinettsumbildung für Diskussionen in der Union gesorgt. dpa

