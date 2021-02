Messerattacke wegen Schwulenhass?

Berlin.Das Opfer ist arglos. Abdullah A. H. H. kommt von hinten und sticht mit aller Kraft zu. Die Klinge, 21 Zentimeter lang, durchdringt fast vollständig den Körper von Thomas L. (55) und bleibt an den Rippen stecken. So groß ist die Wucht, dass der Griff des Küchenmessers abbricht. Es ist der Abend des 4. Oktober 2020, und Thomas L. wird Todesopfer eines islamistischen Terroranschlags. Jetzt hat der Generalbundesanwalt Anklage erhoben: Mord. Vor dem Oberlandesgericht Dresden soll nicht zuletzt aufgeklärt werden, ob der Terroranschlag aus Hass auf Homosexuelle geschah – das wäre ein Novum in Deutschland.

Aufgerollt wird die Chronik eines angekündigten Verbrechens. Für den FDP-Politiker Konstantin Kuhle ist es eine „traurige Wahrheit“, dass die Behörden die Gefährlichkeit des Täters kannten. Sie wussten, dass der junge Syrer Ungläubige umbringen wollte. Vor dem Innenausschuss des Bundestages räumte die Bundesanwaltschaft Ende Oktober ein, es bestünden keine Möglichkeiten, so einen Menschen einzusperren, „bis er etwas getan hat“.

Das zweite Opfer, Oliver L. (53), denkt damals an einen Raubüberfall, klammert sich an seine Umhängetasche und wehrt sich mit Fußtritten. Der Mann wird verletzt, nahe der Niere und an der Kniekehle, und blutet stark. Aus Angst gefasst zu werden, lässt der Täter von Oliver L. ab. 16 Tage vergehen, bis die Polizei dem Angreifer auf die Spur kommt. In der Zeit firmiert die Tat als „Touristenmord“. Warum er Thomas L. und Oliver L. angegriffen hat, muss im Prozess aufgearbeitet werden. Vielleicht war es Zufall, vielleicht suchte er sich die zwei Männer aus, weil sie ein homosexuelles Paar sind.

Zur Tatzeit ist Abdullah 20 Jahre alt und seit Herbst 2015 in Deutschland. Erst in Deutschland radikalisiert er sich und bekennt sich zum IS. In Chats kommen ihm die Ermittler auf die Spur, weil er unter anderem nach einer Bauanleitung für einen Sprengstoffgürtel sucht. Am 30. August 2017 wird er verhaftet, am 30. November 2018 zu zwei Jahren und neun Monaten Jugendstrafe verurteilt. Als er im Gefängnis einen Aufseher schlägt, wird die Strafe auf 37 Monate erweitert.

Dort vertritt er die Ansicht, dass es legitim sei, Ungläubigen den Kopf abzuschneiden, und preist die Scharia an. Als der Syrer 29. September 2020 aus der Haft entlassen wird, sind die Behörden wachsam. Der Verfassungsschutz hat heimlich eine Kamera installiert. Den Geheimdienstlern entgeht nicht, dass er in der Altmarkt-Galerie einkaufen geht. Sie sehen aber nicht, was er erwirbt: einen Rucksack, eine Trinkflasche, zwei Messersätze, fünf Küchenmesser. Es sind die Messer, die er zwei Tage später beim Anschlag benutzt.

