Mexikanische Politiker in Lebensgefahr

Mexiko-Stadt.Fernando Purón posiert nach einer Debatte mit einem Unterstützer für ein Selfie, als ein Mann im hellen Hemd und mit Schirmmütze hinter ihm aus dem Dunkeln tritt. Mündungsfeuer blitzt auf, ein Schuss trifft den Politiker aus Piedras Negras im Norden Mexikos direkt in den Hinterkopf. Der Täter entkommt. Der Mord an dem Ex-Bürgermeister der Stadt an der US-Grenze und Kandidat für das Bundesparlament des lateinamerikanischen Landes ist auf einem Video einer Sicherheitskamera festgehalten – im Wahlkampf in Mexiko ist das Attentat vor zwei Wochen allerdings kein Einzelfall.

Seit Beginn des Wahlprozesses im September sind mehr als 120 Politiker umgebracht worden, berichtet die Organisation Etellekt. Das Beratungsinstitut für Politik und Sicherheitsfragen registriert akribisch die Gewalttaten. Es handele sich um den gewalttätigsten Wahlkampf seit mehr als 20 Jahren, fasst Etellekt-Direktor Rubén Salazar zusammen.

Am schlimmsten treffe die Gewalt Politiker auf lokaler und regionaler Ebene. „Dort konzentriert sich die Gewalt. Das schwächste Glied des gesamten institutionellen Apparats ist weiterhin die kommunale Ebene“, erzählt Salazar. Die meisten tödlichen Attentate wurden in den Bundesstaaten Guerrero, Oaxaca und Puebla verübt. In rund zwei Dritteln der Fälle seien Kandidaten der Opposition in der jeweiligen Region die Opfer, wie es in einem Bericht der Organisation heißt.