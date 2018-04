Mexiko warnt vor Militarisierung

Anzeige

Washington.Wer den Tweets des US-Präsidenten folgt, muss den Eindruck gewinnen, die USA seien das Ziel einer gewaltigen Völkerwanderung aus Zentralamerika. „Es wird gefährlicher“, warnte Trump düster vor einer Massenmigration aus dem Süden. „Die Karawanen kommen.“ Sie bewegten sich Richtung der „schwachen“ US-Grenze. „Wir brauchen harte Gesetze und müssen eine MAUER bauen.“

Den Tweets folgen Taten. Der Präsident will kurzfristig Einheiten der Nationalgarde entlang der 3100 Kilometer langen Grenze zu Mexiko stationieren. Dabei handelt es sich um Reserveeinheiten der Armee und Luftwaffe. In der Regel werden Nationalgardisten bei Naturkatastrophen oder Unruhen eingesetzt. Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen bestätigte vor Reportern im Weißen Haus, es werde daran gearbeitet, Trumps Dekret „unmittelbar“ umzusetzen. Wie viele Nationalgardisten für wie lange, zu welchen Kosten und wo stationiert werden sollen, ließ die Ministerin dagegen offen. „Das ist der erste Schritt in einem Prozess.“

Der Teufel steckt wie so häufig in den Details. Zum Beispiel bei den Fragen, wer für die Kosten aufkommt und ob die Gouverneure einer Entsendung zustimmen. Darüber hinaus gibt es rechtliche Einschränkungen. Die Gesetze der USA erlauben den Einsatz des Militärs und der Nationalgarde im zivilen Leben nur sehr bedingt.