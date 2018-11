Mexiko will Untersuchung

Mexiko-Stadt/Tupelo.Mexiko hat nach dem Einsatz von Tränengas gegen mittelamerikanische Migranten an der US-Grenze eine Untersuchung des Vorfalls gefordert. Es werde erwartet, dass die USA den Einsatz von „nicht tödlichen Waffen“ in Richtung Mexiko gründlich untersuchen, betonte das mexikanische Außenministerium in einer diplomatischen Note an die US-Botschaft in Mexiko-Stadt. Der lateinamerikanische Staat bekräftigte zudem sein Engagement, die Menschenrechte und die Sicherheit der Migranten jederzeit zu schützen, wie es der Erklärung des Ministeriums hieß.

US-Präsident Donald Trump verteidigte indes das harte Vorgehen der amerikanischen Sicherheitsbehörden. Man werde keinerlei Angriffe auf Grenzschutzbeamte dulden und auch keine Versuche tolerieren, Regierungseigentum zu zerstören, sagte Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in Tupelo im US-Bundesstaat Mississippi. „Wir senden eine deutliche Botschaft an die Karawane und die Eindringlinge: ,Dreht um, geht nach Hause zurück’“, sagte Trump. dpa

