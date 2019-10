Mias Mörder tot in der Zelle

Frankenthal/Schifferstadt.Als die Zellentüren der Jugendstrafanstalt in Schifferstadt am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr geöffnet werden, lebt Abdul D. nicht mehr. Aufseher finden ihn erhängt in einer Schlinge aus Schnürsenkeln und Kopfkissenbezug in seiner knapp zehn Quadratmeter großen Zelle.

Es ist das schreckliche Ende eines Kriminalfalls. Ende 2017 erstach der aus Afghanistan stammende Mann in einem

...