Michelle Obama reißt alle mit

Washington.Wie eine besorgte Nachbarin richtete sich die frühere First Lady aus dem Ferienhaus der Obamas in Martha’s Vineyard an ihre Zuhörer. Allein das blaue Schild mit dem „Biden“-Schriftzug im Hintergrund verriet den Kontext ihrer Warnung. „Wenn Sie denken, die Dinge könnten nicht schlechter werden“, sagte die frühere First Lady, ihre feucht glänzenden Augen tief in die Kamera gerichtet, „vertrauen Sie mir: Sie können und Sie werden, wenn wir bei dieser Wahl nichts ändern.“ Michelle Obama sprach in einer Intensität, die vergessen ließ, wie lange sie redete.

„Es ist, wie es ist“

Mit 19 Minuten hatte ihr die Regie in der Eröffnungsnacht des ersten virtuellen Parteitags in der Geschichte der Demokraten den prominentesten Platz überlassen. Wie schon vor vier Jahren enttäuschte die wohl beliebteste Person des öffentlichen Lebens in den USA nicht. Während Donald Trump damals noch eine hypothetische Bedrohung war, auf dessen Niveau sich Obama nicht hinabbegeben wollte, versteht sie den Amtsinhaber nun als existenzielle Bedrohung. „Wir müssen für Joe Biden stimmen, als ob unser Leben davon abhinge,“ appelliert sie an die Amerikaner mit der Dringlichkeit der Warnung des Wetterdienstes vor einem heranziehenden Hurrikan der Kategorie 5.

„Lassen Sie mich so ehrlich und so klar sein, wie ich kann“, setzt sie zum Crescendo an. „Donald Trump ist der falsche Präsident für unser Land. Er hatte mehr als genug Zeit zu beweisen, dass er den Job erledigen kann. Aber das überfordert ihn eindeutig. Er wird der Herausforderung der Zeit nicht gerecht. Er kann nicht das sein, was er für uns sein müsste.“ Um dann eine Phrase hinzuzufügen, die wie ein Dolch ins Herz dieser Präsidentschaft sticht. „Es ist, wie es ist.“

Dieselben Worte hatte Trump kürzlich in einem Interview mit dem Online-Portal AXIOS gebraucht, in dem sich der Präsident für seine angeblich so erfolgreiche Bekämpfung der Pandemie rühmte. Der Interviewer erinnerte ihn an die 167 000 Toten und den einsamen Negativ-Rekord, den die USA unter seiner Führung in der zivilisierten Welt halten. „Sie sterben, das ist wahr“, antwortete Trump, um die Tausenden Toten dann mit den fünf Wörtern wie eine Nebensächlichkeit abzutun.

„Was für eine brillante Erwiderung auf Trumps gefühllosen und kranken Gebrauch derselben Phrase“, bringt David Plouffe, der sich als Architekt der erfolgreichen Wahlkämpfe Barack Obamas einen Namen machte, die rhetorische Breitseite der ehemaligen First Lady auf den Punkt.

Sie schlug damit eine Brücke zu zwei emotionalen Höhepunkten der unerwartet dichten Produktion der ganz in den virtuellen Raum verlegten „Democratic National Convention“. Kristin Urquiza aus Arizona sprach in einer Mischung aus Trauer, Zorn und Entschlossenheit über den Preis einer Politik, der die Menschlichkeit fehle. Ihr Vater Mark sei nach einem sorglosen Besuch in einem Karaoke-Lokal an Corona erkrankt und im Juni verstorben. Er habe dem Präsidenten geglaubt, die Pandemie sei „nicht viel mehr“ als eine Grippe. „Die einzige Vorerkrankung, die er hatte, bestand darin, Donald Trump zu vertrauen“, sagte sie weiter“.

Muriel Bowser, Bürgermeisterin von Washington, erinnerte mit dem „Black Lives Matter“-Platz im Hintergrund an die brutale Räumung einer Kundgebung gegen den Tod des schwarzen George Floyd, die Trump erlaubte, sich mit einer Bibel vor einer Kirche ablichten zu lassen. Dann stellte sie Georges Bruder Philonise vor, um eine Gedenkminute für die Opfer von Polizeigewalt und Rassismus zu halten.

Die Dringlichkeit des Moments drang auch in den übrigen Reden des Parteitags durch, deren Spektrum von dem abtrünnigen Republikaner, dem ehemaligen Gouverneur von Ohio, John Kasich, über die Gouverneure Gretchen Withmer aus Michigan und Andrew Cuomo aus New York bis hin zu dem demokratischen Sozialisten Bernie Sanders reichte.

Anders als vor vier Jahren, als die Linke Hillary Clinton bei der „Roll Call“ genannten Zeremonie zur Nominierung ausgebuht hatte, muss Biden bei der formellen Wahl nicht mit Protesten rechnen. Sanders schärfte seinen Anhängern zum Auftakt des Parteitags den Ernst der Lage ein. „Nero besang das brennende Rom. Trump spielt Golf.“ Der Senator aus Vermont warnte vor dem schleichenden Weg, „mit dem Autoritarismus Demokratie, Anstand und Humanität zu zerstören.“ Bei allen unerfüllten Hoffnungen könne sich die Linke keine weiteren vier Jahre Trump leisten.

