Mikroplastik in jedem Winkel

Allerdings beschränkt sich die Belastung mit Mikroplastik nicht nur auf Gewässer. Auch auf landwirtschaftlichen Flächen wurden Forscher mittlerweile fündig. Eine im April veröffentlichte Untersuchung der Universität Bayreuth zeigt, dass über Biomüll, der zu Biodünger verarbeitet wird, Mikroplastik auch auf die Äcker gelangt. Denn: Bei Haushalt- und Industrieabfällen ist 0,5 Prozent Beimischung erlaubt. Diese Grenze wird vor allem von Supermärkten ausgereizt. Nicht verkauftes Obst und Gemüse landen häufig samt Verpackung im Biomüll.

Die Bayreuther Forscher gehen davon aus, dass eine Tonne Kompost mittlerweile zwischen 7000 und 440 000 Mikroplastikpartikel enthält. Pro Jahr gelangen so mehrere Milliarden kleiner Kunststoffteilchen in die Umwelt. Nanopartikel werden von den Ackerpflanzen aufgenommen und gelangen schließlich über die Nahrungskette zum Menschen. Das aber will das Land Baden-Württemberg so nicht mehr hinnehmen. Gemeinsam mit Schleswig-Holstein hat es Anfang des Monats einen Antrag in den Bundesrat eingebracht, mehr zur Vermeidung von Kunststoffen in der Umwelt zu unternehmen. Konkret wird angeregt, den Grenzwert für Kunststoffanteile in Bioabfall abzusenken. „Im Wesentlichen geht es mir darum, dass die Lebensmittel vor der Versorgung ausgepackt werden, damit die Kunststoffe nicht auf den Äckern landen“, sagt dazu Umweltminister Untersteller.

Am effektivsten dürfte es sein, Plastik zu vermeiden, wo es nur geht – eine Strategie, die die Europäische Union verfolgt. Die EU-Kommission hat jüngst ein Verbot von Plastiktellern, Trinkhalmen, Wattestäbchen und Ballonhaltern vorgeschlagen, um vor allem die Vermüllung der Meere zu bremsen.

Eine weitere Strategie im Kampf gegen Plastikpartikel in der Umwelt ist eine effektivere Wiederverwertung. So hat sich das rheinland-pfälzische Umweltministerium auf Bundesebene für ein Wertstoffgesetz stark gemacht, „das die Probleme mit dem Plastikmüll nicht nur bei Verpackungen, sondern umfassend regeln sollte“, sagt eine Sprecherin. Entgegen ihrer Ankündigungen habe die Bundesregierung das Wertstoffgesetz aber leider nicht umgesetzt und stattdessen ein Verpackungsgesetz vorgelegt, ergänzt sie.

Im Moment reichen die Kapazitäten in Deutschland bei weitem nicht aus, um den anfallenden Plastikmüll zu recyceln. Das liegt vor allem daran, dass China seit Beginn des Jahres als Abnehmer ausfällt. Jahrelang wurden Kunststoffabfälle als Rohstoffe dorthin verkauft – 560 000 Tonnen pro Jahr allein aus Deutschland. Doch auch im Reich der Mitte ist das Umweltbewusstsein gestiegen, Peking hat daher zum 1. Januar den Import von 24 Abfallarten verboten, darunter Textilien, unsortierte und gemischte Kunststoffabfälle. Anfang März kamen sortierte Kunststoffabfälle dazu.

Abfall wird verbrannt

Die Folge – laut Wuppertaler Institut für Klima, Umwelt und Energie: Die deutschen Lager für Verpackungsabfälle sind mittlerweile voll. Ein Teil des früher nach China gelieferten Plastiks wandert inzwischen auf Deponien in Osteuropa – was nach EU-Recht nicht erlaubt ist. Und deutlich mehr Plastik als bisher landet in deutschen Müllverbrennungsanlagen. Dabei lässt sich recycelter Kunststoff auch für Verpackungen verwenden – ähnlich wie das bei Papier und Altpapier bereits üblich ist. Durch das neue Verpackungsgesetz, das Anfang 2019 in Kraft tritt, soll nun die Recyclingquote für Kunststoffverpackungen steigen – von derzeit 36 auf 63 Prozent bis zum Jahr 2022. Dazu braucht es aber erst einmal neue Sortieranlagen.

