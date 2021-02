Militär übernimmt die Macht

Naypyidaw/Berlin.Min Aung Hlaing hält seine stramm gestreckte rechte Hand an die Stirn, zieht eine ernste Miene, richtet den Blick in die Ferne. So hat man den Obersten Befehlshaber des Militärs von Myanmar immer wieder gesehen, seit er diesen mächtigen Posten vor zehn Jahren übernommen hat. Bisher hat er gern durch solche Posen seinen Einfluss demonstriert. In der Nacht zu Montag aber lässt er nicht Bilder für sich sprechen, sondern Taten. Seine Männer haben die Regierungschefin Aung San Suu Kyi und weitere Politiker ihrer Partei NDL (Nationale Liga für Demokratie) festgenommen.

Kurz darauf wird über das Staatsfernsehen klargestellt: Min Aung Hlaing, dieser 64-jährige Offizier, der über Jahrzehnte einen langsamen Aufstieg in den Streitkräften des südostasiatischen Landes hinlegte, hat jetzt im ganzen Staat das Sagen. Denn die Parlamentswahl, die die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi im November gewonnen hat, sei irregulär gewesen. Mit Millionen von Stimmzettelduplikaten sei das Ergebnis gefälscht worden. Und deshalb übernehme jetzt lieber das Militär. „Der Ausnahmezustand gilt landesweit und für ein Jahr“, erklärt ein Nachrichtensprecher des staatlich kontrollierten TV-Senders MRTV am Montag. Danach solle es Wahlen geben.

Es ist eine Rhetorik, die die älteren Menschen im Land noch gut kennen. Rund ein halbes Jahrhundert regierte in Myanmar nach einem Putsch im Jahr 1962 das Militär. Nach wiederholten internationalen Forderungen zur Demokratisierung und schmerzenden Sanktionen wurde im Jahr 2008 eine neue Verfassung erlassen, die demokratische Wahlen zuließ. Bei denen durfte auch die jahrelang unter Hausarrest oder in Gefangenschaft lebende Aung San Suu Kyi antreten. 2015 gewann die Frau, die 1991 für ihre friedlichen Proteste den Friedensnobelpreis gewonnen hatte, erstmals die Wahl.

Immer wieder Schweigen

Allerdings ist ihre Macht von Anfang an stark beschränkt geblieben. Erstens sichert die Verfassung von 2008 dem Militär 25 Prozent der Sitze im Parlament zu, so dass ohne dessen Zustimmung keine Verfassungsänderung möglich ist. Hinzu kommt, dass das Militär die Ministerien für Verteidigung, Grenzangelegenheiten und Inneres kontrolliert. Somit hören die Beamten, Polizisten und Soldaten nicht etwa auf Anweisungen der demokratisch gewählten Staatsrätin Aung San Suu Kyi, sondern auf das Kommando des Militärs. Wohl auch deshalb hat die im überwiegend buddhistischen Land populäre Politikerin immer wieder geschwiegen, wenn es um die langjährige Gewalt des Militärs gegen die muslimische Minderheit der Rohingya ging.

Dass zu Anfang dieser Woche dennoch die Führung ausgetauscht wurde, hatte sich bereits angekündigt. Am Montag sollte das im November neugewählte Parlament seine erste Sitzung abhalten. Doch die Zusammensetzung gefiel den Militärs nicht: Mit 83 Prozent der Stimmen hatte Aung San Suu Kyis Partei NLD einen krachenden Wahlsieg eingefahren, während die von den Streitkräften unterstützte USDP (Union für Solidarität und Entwicklung) nur 33 der 476 Sitze gewonnen hatte. Nach dem Putsch forderte die NLD das Land mit den Worten ihrer Anführerin zu Protesten auf: „Die Maßnahmen des Militärs sind Maßnahmen, um das Land zurück in die Diktatur zu führen.“

Für die Machtübernahme fehlt dem Militär, das nach eigenen Beteuerungen die Verfassung garantieren will, eine deutliche rechtliche Grundlage. „Es ist ziemlich klar, dass im Falle eines Verfassungsnotstands die Macht überwiegend beim Präsidentenamt liegt und nicht beim Obersten Befehlshaber“, sagt Melissa Crouch, Rechtsprofessorin und Expertin für Südostasien an der University of New South Wales in Sydney, Australien.

Liberale Demokratien wie die USA, Deutschland, Großbritannien, Japan und die EU unterstützen die Position von Aung San Suu Kyi und verlangen deren Freilassung. Auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat die Festnahme der Präsidentin „scharf verurteilt“. Wenig Kritik ist dagegen vonseiten Chinas zu hören. „Die chinesische Regierung ist nicht geneigt, die Demokratie zu unterstützen“, sagt hierzu Damien Kingsbury von der Denkfabrik Australia Myanmar Institute in Melbourne. Vielmehr gehöre China zu den Unterstützern des Umsturzes.

Handel mit Japan

Vor diesem Hintergrund ist Myanmar regionalpolitisch keineswegs ein unwichtiger Staat. Das 54 Millionen Einwohner zählende Land grenzt im Norden und Osten an China, das für jeweils ein Drittel von Myanmars Im- und Exporten verantwortlich ist. Zu den wenigen anderen Staaten, die seit 2008 regulären Handel mit Myanmar betreiben, gehört Japan. Seit der Demokratisierung investierten aber auch westliche Staaten verstärkt in Myanmar.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.02.2021