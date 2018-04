Milliarden für die Zukunft Syriens

Anzeige

Nachweis von Eigentumsrechten

Heute werden die Minister der vertretenen Länder sagen, wie viel sie in den Topf für den Wiederaufbau des Landes zu werfen bereit sind. Vor einem Jahr hatten 42 Regierungen 5,6 Milliarden Euro in Aussicht gestellt, am Ende waren es rund sieben Milliarden Euro. Deutschland steuerte mit 1,7 Milliarden Euro den größten Teil bei. Wie viel Geld die Minister heute zusammenkratzen können, ist noch nicht absehbar. Der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) ließ jedoch gestern schon einmal aus dem Irak mitteilen, sein Etat (derzeit 8,7 Milliarden Euro) müsse erhöht werden.

Doch Syriens Machthaber Baschar al-Assad bereitet ebenfalls die Nachkriegszeit vor und erließ Anfang April ein Dekret, das Grundbesitzer verpflichtet, binnen 30 Tagen Eigentumsrechte nachzuweisen.

