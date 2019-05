Minister arbeitet im Krankenhaus

Kissen und Decken beziehen, Matratzen reinigen, Bettgestelle schieben: Ein Einsatz als Putzkraft in einem Krankenhaus hat Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) ins Schwitzen gebracht. Am Donnerstag traf er im Klinikum Bergmannsheil in Bochum auf die Reinigungskraft Susanne Holtkotte (48), der er im Februar während der ARD-Talkshow „Hart aber fair“ das Angebot gemacht hatte, jeweils einen Tag den Job des anderen kennenzulernen. Das Fazit des Ministers nach einem Vormittag in der Bettenzentrale, wo Holtkotte mit ihrem Team die Betten der Patienten sauber macht: Hart arbeitende Menschen müssten mehr Wertschätzung erfahren. „Die halten hier den Laden am Laufen und das Land auch.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.05.2019