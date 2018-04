Minister Hinz und Al-Wazir an der Spitze

Anzeige

Fulda.Mit ihren Landesministern Priska Hinz und Tarek Al-Wazir als Spitzenkandidaten sowie allen wiederantretenden Landtagsabgeordneten auf den weiteren Listenplätzen gehen die hessischen Grünen in die Wahl am 28. Oktober. Umweltministerin Hinz kam auf der Landesmitgliederversammlung am Samstag in Fulda mit 88,1 Prozent auf den ersten und Wirtschaftsminister Al-Wazir mit 86,8 Prozent auf den zweiten Platz. Auch Fraktionschef Mathias Wagner sowie die beiden Landesvorsitzenden Angela Dorn und Kai Klose erzielten bei der Aufstellung der Landesliste für die Landtagswahl sehr gute Ergebnisse.

Frömmrich strauchelt

Einen Warnschuss erhielt dagegen der Innen- und Rechtspolitiker Jürgen Frömmrich, der auf den Plätzen acht und zehn scheiterte und erst auf dem allerdings ebenfalls noch aussichtsreichen Listenplatz zwölf zum Zuge kam. Frömmrich, der auch parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen im Landtag ist, verlor auf Rang acht überraschend gegen den Netzexperten Torsten Leveringhaus aus dem südhessischen Seeheim-Jugenheim. Dieser übte bei der Kandidatenvorstellung scharfe Kritik am sogenannten Staatstrojaner und anderen Abhörmechanismen, die zunächst von der schwarz-grünen Koalition in Wiesbaden im neuen Verfassungsschutzgesetz vorgesehen waren. Nach dem Nein eines Grünen-Parteitags im November haben CDU und Grüne darüber neue Verhandlungen aufgenommen, die noch andauern.

Neben dem 39-jährigen Leveringhaus befindet sich mit der Frankfurter Feministin Nina Eisenhardt von der Grünen Jugend Hessen auf Platz 15 nur noch ein weiterer Newcomer auf vorderen Listenplätzen. Hinz und Al-Wazir erhielten in Fulda starken Beifall für ihre positive Bilanz der schwarz-grünen Koalition. „Heute kann ich sagen: Es hat sich gelohnt“, sagte Hinz. „Wir können stolz darauf sein, was wir bei Agrarwende, Energiewende, Verkehrswende und Zusammenhalt der Gesellschaft erreicht haben“, rief Al-Wazir aus. In die Landtagswahl wollen die Grünen aber ohne Koalitionsaussage gehen und nur mit ihren Inhalten werben.