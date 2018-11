Minister ohne PC-Kenntnisse

Ein für Cybersicherheit zuständiger Minister in Japan hat nach eigenen Angaben keine Computerkenntnisse. „Seit ich 25 Jahre alt und unabhängig war, habe ich Anweisungen an meine Mitarbeiter und Sekretäre gegeben. Ich habe nie in meinem Leben einen Computer benutzt“, sagte Yoshitaka Sakurada im Parlament. Der 68-jährige Liberaldemokrat ist Minister für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2020. Dabei ist er auch dafür zuständig, das Sport-Großereignis in Tokio im Bereich der Internetsicherheit vorzubereiten. „Ich finde es unglaublich, dass jemand, der für Maßnahmen der Cybersicherheit verantwortlich ist, nie einen Rechner benutzt hat“, kritisierte Masato Imai von der Demokratischen Partei. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.11.2018