Minister randaliert und tritt zurück

Der slowakische Umweltminister Laszlo Solymos hat am Donnerstag seinen Rücktritt erklärt. Anlass für seinen unerwarteten Schritt waren Berichte über eine Prügelei, in die der 51-Jährige am Vorabend betrunken verwickelt gewesen war. Die Polizei hatte ihn festgenommen, weil er mit seinem Bruder in einem China-Restaurant in Bratislava das Personal attackiert und Teile der Einrichtung beschädigt hatte. Ein Mann musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei beschrieb den Vorfall zwar ohne Namensnennung, das Nachrichtenportal Pluska.sk berichtete aber, bei dem Randalierer handle es sich um den von der ungarisch-slowakischen Minderheitspartei Most-Hid nominierten Minister. Augenzeugen berichteten, ein Betrunkener habe gegen die Festnahme mit dem Ruf protestiert: „Ich bin der Umweltminister!“ dpa

