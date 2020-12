Minister sind sich weiter uneinig

Berlin.In der Frage des Abschiebestopps für Syrien finden die Innenminister von Union und SPD bislang keine gemeinsame Haltung. Es gebe „wenig Kompromisslinien“, sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius als Sprecher der SPD-geführten Länder am Rande der Innenministerkonferenz in Berlin. Die Unions-Innenminister wollen den seit 2012 geltenden Abschiebestopp für das Bürgerkriegsland nicht verlängern. Wenn sich beide Seiten nicht einigen, läuft die Regelung zum Jahresende aus. Dann würden Behörden im Einzelfall prüfen, ob eine Abschiebung infrage kommt.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) betonte als Sprecher der Unions-Länder, bei den meisten syrischen Flüchtlingen stelle sich die Frage einer Abschiebung nicht. Es gehe um die kleine Gruppe von schweren Straftätern und Gefährdern – denen man schwerste politisch motivierte Straftaten bis hin zum Terroranschlag zutraut.

Pistorius erklärte, die Diskussion sei realitätsfern. Technisch und praktisch seien Abschiebungen in das Bürgerkriegsland nicht möglich, schon weil Deutschland keine diplomatischen Beziehungen zum Regime von Baschar al-Assad unterhalte. Außerdem dürfe niemand in ein Land abgeschoben werden, in dem ihm Folter oder Tod drohten.

Von Grünen und Linken kam Kritik. Claudia Roth (Grüne) etwa warf CDU und CSU Verantwortungslosigkeit vor. Syrien sei ein Folterstaat, eine Diktatur und ein Kriegsland, in dem kein Mensch sicher sei. dpa

