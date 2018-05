Minister suchen Bürgernähe

Anzeige

Goslar.Der Bund der Steuerzahler hat die Finanzbehörden aufgefordert, eine für die Bürger verständliche Sprache zu verwenden. Isabel Klocke, Leiterin der Steuerabteilung im Steuerzahlerbund, sagte: „Die Finanzverwaltung sollte in die Steuerbescheide Erklärungstexte einbauen, in denen der Sachverhalt leicht verständlich dargestellt wird. Daneben könnte dann der Paragraf zitiert werden.“ Längerfristig müsse auch der Gesetzgeber die Steuergesetze so klar und einfach formulieren, dass die Bürger sie verstehen könnten.

Die Finanzminister der Länder wollen sich daher morgen und am 25. Mai bei ihrer Jahreskonferenz in Goslar auch mit dem Thema „bürgerfreundliche Sprache in der Finanzverwaltung“ befassen.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat dabei die Federführung übernommen, die fachlichen Vorgaben für eine geplante Neugestaltung der Einkommensteuerbescheide auszuarbeiten – sie soll bis 2019 abgeschlossen sein. In NRW seien in den vergangenen Monaten bereits 600 Vordrucke überarbeitet worden, um sie lesbarer und übersichtlicher zu machen, betonte NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU).