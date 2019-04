Ministerin für Heimatschutzwirft hin

Donald Trump und Kirstjen Nielsen an der Grenzmauer zu Mexiko. © dpa

Washington.US-Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen verlässt ihren Posten in der Regierung von Präsident Donald Trump. Das kündigte Trump auf Twitter an. Ein Grund für den Abgang der Ministerin wurde nicht genannt; sie soll aber schon seit Längerem bei Trump in Ungnade gefallen sein. In einem Schreiben an den Präsidenten erklärte die 46-Jährige, sie habe sich entschieden, dass der richtige Zeitpunkt gekommen sei, um zurückzutreten.

Schon seit Monaten Spekulationen

Nielsen hatte das Amt als Heimatschutzministerin seit Dezember 2017 inne. In dem Ministerium mit insgesamt 240 000 Mitarbeitern sind verschiedene Regierungsbehörden zusammengefasst. Trumps Sprecherin Sarah Sanders teilte mit, der Nielsen unterstellte Direktor des Secret Service, Randolph Alles, werde ebenfalls in Kürze seinen Posten räumen. Auch in diesem Fall wurde kein Grund genannt. Der Secret Service ist unter anderem für den Schutz des Präsidenten und anderer Politiker zuständig.

Schon seit einigen Monaten hatte es Spekulationen gegeben, Trump sei unzufrieden mit der Arbeit von Nielsen, in deren Zuständigkeit auch die Grenzpolitik lag. Der Präsident hatte ihr Berichten zufolge vorgeworfen, der Lage an der südlichen US-Grenze zu Mexiko nicht Herr zu werden. In den vergangenen Monaten war die Zahl der Menschen angestiegen, die die Grenze illegal überquerten und festgenommen wurden. Die „New York Times“ schrieb am Sonntag, Trump habe Nielsen die Schuld dafür gegeben.

In Nielsens Rücktrittsschreiben an den Präsidenten hieß es, sie hoffe, dass der nächste Heimatschutzminister die Unterstützung des Kongresses und der Gerichte dabei habe, die Gesetze zu ändern, die es bislang erschwerten, die Grenze vollständig zu sichern. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 09.04.2019