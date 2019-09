Mit Biss und Ironie

Stuttgart.Cem Özdemir hat gute Laune und einen frischen Haarschnitt, als er aus der S-Bahn in Echterdingen bei Stuttgart steigt. Vorbei sind die Zeiten der markanten langen Koteletten Özdemirs, die grauen Schläfen sind kurz geschoren. Özdemir kommt gerade von Edwin, seinem Frisör im Stuttgarter Westen, seinem Bundestagswahlkreis. Edwin bindet ihm stets den Umhang mit dem Logo des VfB Stuttgart um, geredet wird über Fußball. Der VfB sucht zurzeit einen neuen Präsidenten, und unter dem Hashtag #CemForPresident brachten Fans auch VfB-Fan Özdemir ins Gespräch.

Auf und Ab in der Karriere

Doch der hat eine andere Kandidatur vor der Brust. Özdemir will zurück in die erste Reihe der Bundespolitik. Am Dienstag wählt die grüne Bundestagsfraktion ihr neues Vorsitzenden-Duo. Niemand rechnete mit Konkurrenz zu dem erneut antretenden Führungs-Pärchen Anton Hofreiter und Katrin Göring-Eckardt – bis Özdemir vor zwei Wochen seine Kandidatur erklärte.

Der Aufruhr in Fraktion und Partei war groß. Denn Özdemir gilt in der Südwest-Partei zwar als beliebt, im Bund aber scheiden sich bei den Grünen die Geister an ihm. Seine politische Karriere weist unschöne Dellen auf. Einst Überflieger der Grünen, schon 1994 in den Bundestag gewählt, stolperte er 2002 über eine Bonusmeilen-Affäre und tauchte ins EU-Parlament ab. Ohne Bundestagsmandat schaffte er es in einem Comeback 2008 zum Bundesvorsitzenden und blieb bislang unerreichte zehn Jahre in diesem Amt.

Obwohl anerkanntes Wahlkampf-Zugpferd der Grünen, machte er sich als Parteichef nicht nur Freunde. Zu wenig teamfähig, zu sehr an Karriere und Amt interessiert, so die Kritik. Dennoch: In den Jamaika-Verhandlungen nach der Bundestagswahl 2017 war Özdemir führend bei den Grünen und schien auf dem Weg ins Außenamt als Höhepunkt seiner Karriere – doch nach deren Scheitern fand sich 2018 kein Spitzenamt mehr für ihn. Seitdem macht er im Bundestag Sachpolitik als Vorsitzender des Verkehrsausschusses. „Das hätten ihm wenige so konsequent zugetraut, er hat sich nicht mehr eingemischt, sondern ist bei seinen Themen geblieben“, sagt anerkennend einer aus der 13-köpfigen grünen Südwest-Landesgruppe.

Den lange geplanten Bürger-Gesprächsabend in Echterdingen mit Matthias Gastel, dem örtlichen grünen Bundestagsabgeordneten, wollte Özdemir trotz der anstehenden Fraktionsentscheidung in Berlin nicht absagen. Gastel und Özdemir kennen sich seit Studientagen, jetzt arbeiten sie sich im Verkehrsausschuss vor allem an CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer ab. Gastel hat in all den Jahren an Özdemir eine Entwicklung bemerkt. „Er hört mehr zu, ist reflektierter, bezieht auch andere Meinungen mit ein“, sagt Gastel. Er hat festgestellt, dass viele Vorbehalte gegen Özdemir aus früheren Zeiten stammen, während neue Fraktionsmitglieder sich positiv über ihn äußerten. „Wer mit ihm arbeitet, tut es gerne“, sagt Gastel. Das war nicht immer so.

Thema gefunden

Doch an diesem Abend in Echterdingen spielt Özdemirs Zukunft in Berlin keine Rolle. Auch nicht die Frage, ob er sich einen Wechsel aus der Bundes- in die Landespolitik vorstellen könnte, um eines Tages Winfried Kretschmann nachzufolgen. Die beiden sind eng miteinander vertraut. Die Menschen sind gekommen, um Özdemir einmal live zu erleben statt auf dem TV-Schirm bei Maischberger. Und er bleibt nichts schuldig. Er spricht breites Schwäbisch, geißelt die Groko und die Verkehrspolitik, ist bissig, wortgewandt und ironisch. Wie so oft kokettiert er mit seiner Identität als gebürtiger Schwabe mit anatolischen Wurzeln. „Ich heiße halt nicht Hans oder Dieter, sondern habe so einen Ützelbrützel-Vornamen“, sagt er.

Ernst und leidenschaftlich wird er, wenn es um Meinungs- und Pressefreiheit und um Menschenrechte geht, um seinen Kampf gegen die AfD, die Rechten und das Erdogan-Regime in der Türkei. Özdemir spricht von seiner Bereitschaft, für das Land zu kämpfen, das ihm seinen Lebensweg ermöglicht hat. Für seine Bundestagsrede im Februar 2018, die mit der AfD abrechnete, wurde er mehrfach ausgezeichnet. Es scheint, als habe er mit 53 Jahren sein großes politisches Thema gefunden. „Die nächsten Jahre werden bockelhart“, sagte er jüngst in einem Interview. Er will den Kampf aufnehmen – in Berlin und anderswo.

