Brüssel.„Jeder muss wissen, dass der Austrittsvertrag nicht noch einmal aufgemacht wird.“ Es war Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, der gestern klarmachte, was die britische Premierministerin Theresa May morgen in Brüssel erwarten kann – nichts. Die kam dann auch am Abend im Rahmen ihrer eilig anberaumten Europa-Tournee durch die wichtigsten Hauptstädte nach Brüssel – zuvor war sie in Den Haag mit Premier Mark Rutte und in Berlin mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammengetroffen.

Juncker und EU-Ratspräsident Donald Tusk nahmen sich des Gastes an. Beide sprachen aus, was im Lauf des Tages die Staats- und Regierungschefs der EU bei Telefonaten übermittelt hatten: Das Brexit-Paket wird nicht wieder aufgeschnürt. Denkbar seien höchstens ein paar wohlklingende Worte als Begleitung nach dem Motto „mit freundlichen Grüßen . . .“. Was damit konkret gemeint ist, drückte Juncker so aus: „Natürlich gibt es Spielraum, den man intelligent nutzen kann, um weitere Klarstellungen und weitere Interpretationen anzuhängen.“

Vage Versprechungen

Gemeint sind etwa Versprechungen, alles dafür zu tun, dass der von den britischen Abgeordneten so gehasste Backstop erst gar nicht zum Tragen kommt. Das ist ohnehin Sache der künftigen Verhandlungspartner. Denn das Instrument sollte nur für den Notfall da sein, falls es bei den Gesprächen über die Grenze zwischen der Provinz Nordirland und dem EU-Mitglied Irland nicht zu einer Einigung kommt.

Da eine Grenze zwischen Nordirland und dem übrigen Königreich aus britischer Sicht verständlicherweise nicht infrage kommt, war man auf eine behelfsweise Fortdauer der Zollunion verfallen, bis jemand eine Idee hat, um die Grenzfrage zu lösen. Erst dann kann die Zollunion beendet werden - aber nicht, wie von London zunächst gewünscht, allein durch eine Erklärung des Vereinigten Königreiches, sondern im beiderseitigen Einvernehmen.

Kosmetische Worthülsen

Die EU sieht den Backstop als Anhängsel, das sich im Fall guter Verhandlungen ohnehin erledigen würde. Auf britischer Seite überwiegt dagegen die Befürchtung, das Instrument sei eine Leine, an der die Insel gehalten werde. Die Situation, so sagte gestern ein hochrangiger EU-Diplomat, sei ,,ausweglos“: „Das Vereinigte Königreich will zwar einen Brexit mit Deal, aber den Deal, den man hat, lehnt es ab. Die Europäer wollen keinen Brexit, haben aber nun einen Deal, den sie auf keinen Fall wieder hergeben werden.“

In dieser verfahrenen Lage rechnet in Brüssel niemand damit, dass ein paar kosmetische Worthülsen einen Durchbruch für diesen Deal sichern könnten. Morgen treffen sich die EU-Staats- und Regierungschefs zu ihrem turnusmäßigen Gipfel in Brüssel. Ratspräsident Tusk hat inzwischen eine zusätzliche Brexit-Runde mit May auf die Tagesordnung gesetzt. Doch was kann dabei herauskommen? „Die Chefs werden May klarmachen, dass das nun ihre Nummer ist und sie zuhause den Deal durchsetzen muss“, sagt einer der erfahrenen Länder-Diplomaten, die ihre Regierungen in Brüssel vertreten. „Entweder das reicht ihr oder sie nutzt das ganze Theater, um deutlich zu machen, dass sie gekämpft hat – oder sie geht leer aus.“

Es ist eine Einschätzung, die viele teilen, die aber fatal sein könnte, weil sie über die Realitäten hinwegtäuscht. Genau genommen brauchen beide Seiten diesen Deal – weil sie sonst auf einen Brexit ohne Abkommen zusteuern, mit allen Konsequenzen und einem Chaos, das in Hunderten von Gutachten von Verbänden und Institutionen beschrieben wurde.

Dabei war etwas Hoffnung aufgekeimt, als der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Montag einen einseitigen Rückzug vom Brexit samt Fortsetzung der britischen EU-Mitgliedschaft für machbar erklärt hatte. Doch dieses Urteil fand kaum Beachtung. Richtig ist, dass die Luxemburger Richter damit der britischen Premierministerin die Macht gegeben haben, den Brexit durch ein formloses Schreiben abzusagen – oder zumindest damit zu drohen. Doch der entscheidende Zusatz des EuGH lautete, dass dies im Einklang mit der britischen Verfassung stehen müsse. Das bindet May wiederum an ein Votum des Parlaments.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.12.2018