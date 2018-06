„Mit Kettensäge nach Washington“

Anzeige

Knapp ein Jahr nach seiner Entlassung hat US-Präsident Donald Trumps früherer Kommunikationschef Anthony Scaramucci Fehlverhalten eingeräumt. „Ich habe in meinem Leben fünf Telefonbücher voller Fehler gemacht und vielleicht drei davon im Weißen Haus“, sagte Scaramucci in New York. „Ich hätte vermutlich nicht mit einer Kettensäge und einer Eishockey-Maske nach Washington gehen sollen.“

Der Finanzmanager hatte seinen Posten im Juli 2017 nur zehn Tage nach seiner Ernennung räumen müssen. Auslöser waren Beschimpfungen gegen den damaligen Stabschef Reince Priebus und Chefstrategen Steve Bannon. Auch Scaramuccis Nachfolgerin Hope Hicks gab den Job auf, der Posten ist derzeit unbesetzt. dpa