Mit Rücksicht zum Parteivorsitz

Berlin.Der Ton ist schärfer geworden in den vergangenen Tagen. Zumindest in den Interviews, die die drei Kandidaten gegeben haben. Im Estrel-Center in Berlin-Neukölln bei der letzten von acht Regionalkonferenzen, beim großen Finale, gibt es freilich kaum Sticheleien. Annegret Kramp-Karrenbauer setzt auf Grundsätzliches, Friedrich Merz spricht Klartext, Jens Spahn sorgt für den einen oder anderen populären Spruch. Man nimmt Rücksicht aufeinander.

Wieder sind rund 2000 CDU-Mitglieder gekommen, um die Kandidaten für den Parteivorsitz auf den Prüfstand zu stellen. Für alle drei muss die anstrengende, zweiwöchige Vorstellungsreise quer durch die Republik ein Wechselbad der Gefühle gewesen sein. Die Bilanz fällt so aus: Erst galt Gesundheitsminister Jens Spahn als Mann der Zukunft, nun liegt er offenkundig im parteiinternen Ranking weit abgeschlagen. Spahn hatte sich auf einen Zweikampf mit Kramp-Karrenbauer eingestellt. Merkels engste Vertraute gegen Merkels schärfsten innerparteilichen Widersacher. Was für ein Showdown.

Spahn unverhofft überholt

Inzwischen, so wird kolportiert, haben sich die meisten Unterstützer von ihm abgewendet. Die Konservativen, der Wirtschaftsflügel, selbst die vielen Jungen. Er will aber nicht aufgeben. „Ich möchte die im Blick haben, die das Land am Laufen halten“, ruft Spahn unverdrossen. Es ist der Ruf eines Einsamen in der Wüste. Spahn wollte mit der Zuwanderung punkten, mit Law and Order, und wurde von seinen Konkurrenten dabei unverhofft überholt.

Friedrich Merz, zweifelsohne der beste Rhetoriker der drei, galt vielen prompt als „der“ Hoffnungsträger, als er nach Angela Merkels Ankündigung, nicht mehr als Parteichefin antreten zu wollen, seine Kandidatur verkündete. Er verkörperte die Sehnsucht, dass die Union wieder so werden würde, wie sie mal war – konservativ, klar im Kurs, mit Markenkernen. Doch in den zwei Wochen überdrehte Merz ab und an, indem er das Asylrecht im Grundgesetz in Frage stellte und der Partei „Versagen“ beim Kampf gegen die AfD vorwarf. Das kam nicht so gut an, wie es heißt. Ob es ihm wirklich geschadet hat, kann keiner sagen. Trotzdem: Merz gibt sich siegessicher. Er ruft den CDU’lern zu: „Null Toleranz. Sero. Das haben einige Länder besser im Griff als wir.“ Seine vielen Klartext-Sätze kommen gut an.

Glaubt man den internen Umfragen, hat Annegret Kramp-Karrenbauer sich sozusagen auf leisen Sohlen nach vorn geschlichen, hartnäckig und akribisch. Die Saarländerin, von der viele zunächst dachten, ihre Nähe zu Angela Merkel werde ihr schaden, justierte ihre Positionen nach, als die Herren die Migrationsfragen in den Mittelpunkt ihrer Bewerbung stellten. Also forderte „AKK“ eine harte Linie im Umgang mit kriminellen Asylbewerbern. Kramp-Karrenbauer ist diejenige, die wohl inhaltlich am breitesten argumentierte – und stets das Gefühl zu vermitteln versuchte, dass sie die Partei als ehemalige Ministerpräsidentin und amtierende Generalsekretärin am besten kennt.

Doch sicher kann sie sich nicht sein, dass ihre Strategie im Parteivorsitz mündet. Und nimmt man den Applaus als Gradmesser, hat Merz oft die Nase vorn gehabt. Und zwar vor beiden Gegenkandidaten. In Berlin ebenso. Trotzdem: Kramp-Karrenbauer wirkt extrem entspannt. Sie ruft: „Wir haben kein Erkenntnisproblem, wir müssen es nur tun.“

Parteitag nächsten Freitag

Im Estrel in Berlin ist die Themenvielfalt breiter als zuletzt bei den Konferenzen im Osten. Es geht um die Ukraine-Krise, um Bundeswehr, kriminelle Clans oder die Abschaffung des Soli, wofür sich alle drei starkmachen.

Nach vielen Fragen gehen die Kandidaten nach über drei Stunden wieder von der Bühne. Zurücklehnen können sie sich jetzt aber nicht. Denn nun haben sie noch eine Woche Zeit, in der sie für sich mobilisieren müssen. Das letzte Wort haben dann am kommenden Freitag 1001 CDU’ler in Hamburg – bei einem historischen Parteitag.

