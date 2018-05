Mit Schlagstöcken gegen die Putin-Kritiker

Anzeige

MOSKAU.Vor dem Puschkin-Platz in Moskau stehen Absperrungen. Metallene Gitter, die für die Militärparade am 9. Mai, dem Gedenktag der Russen für den Sieg gegen Nazi-Deutschland, Straße und Bürgersteig trennen. Doch bereits am Wochenende kamen sie gelegen. Denn die Putin-Kritiker, die sich da versammelt haben, sollen nicht stören. In mehr als 40 russischen Städten haben sich die Menschen versammelt, zwei Tage vor der Amtseinweihung Putins, der heute seine vierte Amtszeit als Präsident antritt.

Moskaus Mittel gegen die aufbegehrenden Menschen: Schlagstöcke und Festnahmen. Ob es dabei den Oppositionsführer Alexej Nawalny trifft oder einen Zwölfjährigen – die Polizisten in Kampfmontur, die in Russland „Kosmonauten“ genannt werden, machen da keinen Unterschied.

Dieses Mal gingen sie besonders rabiat vor – und bekamen fragwürdige Hilfe von Vertretern kremltreuer Organisationen und Männern in Kosakenuniform. Diese schlugen auf die Menschen mit Fäusten und Peitschen ein und erklärten: „Jeder, der hier gegen Putin ist, handelt gegen das russische Gesetz.“