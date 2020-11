Mit Schützenhilfe der Richter

Washington.Es war nichts weniger als eine Kampfansage. „Wir haben diese Wahl gewonnen“, sagte US-Präsident Donald Trump in der Nacht zum Mittwoch im Weißen Haus. „Dies ist ein großer Betrug an unserer Nation.“ Und: „Wir ziehen vor den Supreme Court.“

Trump hatte zwar laut mehreren TV-Sendern heiß umkämpfte Bundesstaaten wie Florida und Ohio gewonnen. Doch rund 100 Millionen Amerikaner haben per Frühwahl abgestimmt, die meisten davon per Briefwahl. Diese Stimmen dürfen zum Beispiel im Bundesstaat Pennsylvania bis zu drei Tage nach dem Wahltag ausgezählt werden, in anderen Staaten ist die Frist noch länger. Experten gehen davon aus, dass vor allem die Wähler des demokratischen Kandidaten Joe Biden per Brief votiert haben. Es könnte also sein, dass Trump Pennsylvania nach Auszählung aller am Wahltag abgegebenen Stimmen gewinnt. Kommen Tage später die Briefwahlstimmen für Biden mit auf die Rechnung, könnte sich das Ergebnis drehen. Pennsylvania hat mit seinen 20 von insgesamt 270 Wahlleuten eine Schlüsselbedeutung bei der Präsidentschaftswahl. Aber auch Michigan spielt in dieser Hinsicht eine wichtige Rolle.

Trump will einen Sieg Bidens aufgrund von Briefwahlstimmen verhindern – und setzt dabei auf den Supreme Court. Er hat nie ein Hehl daraus gemacht, warum er Amy Coney Barrett unbedingt noch vor dem Wahltag am Obersten Gerichtshof installieren lassen wollte. Durch die 48-Jährige entsteht in der höchsten Entscheidungsinstanz des Landes eine 6:3-Mehrheit konservativer Richter.

Trumps Vorgehen erfolgt mit Ansage. Weil der Präsident die Briefwahl pauschal als betrugsanfällig bezeichnet hat, bieten sich winzige Details als Angriffsfläche an. Ziel der Kampagne ist es, so viele Briefwahlstimmzettel wie möglich für ungültig erklären zu lassen; sofern dort nicht der Name Trump angekreuzt ist.

Historische Weichenstellung

Zuständig wären für diese Einwände zunächst die Obersten Gerichte in den jeweiligen Einzelstaaten. Trumps Ziel ist es, die Angelegenheit so schnell wie möglich vor den Supreme Court zu bringen. Dort wurde vor 20 Jahren eine historische Weichenstellung vorgenommen. Der Republikaner George W. Bush gewann gegen den Demokraten Al Gore nur deshalb die Präsidentschaft, weil das oberste Bundesgericht 36 Tage nach der Wahl die Nachzählung von Stimmen in Florida gestoppt hatte.

Sorgen bereitet den Demokraten das Verhalten einzelner Richter am Obersten Gerichtshof, deren Urteilsfindung erstaunlich deckungsgleich mit der des Präsidenten ist. So lehnte der von Trump bestellte Richter Brett Kavanaugh eine Fristverlängerung für das Auszählen von Briefwahlstimmen in Wisconsin über den 3. November hinaus ab. Amy Coney Barrett hat sich noch nicht dazu geäußert.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.11.2020