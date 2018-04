Mitglieder verabschieden „konservatives Manifest“

Anzeige

Schwetzingen.Die „Werteunion“, vor einem Jahr als bundesweiter Zusammenschluss von Mitglieder-Initiativen in CDU und CSU gegründet, fordert von Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Änderung der Migrationspolitik. Bei der Jahrestagung am Samstag in Schwetzingen verabschiedeten rund 100 unionsinterne Kritiker ein „konservatives Manifest“ und die Rückkehr von CDU und CSU zu ihrem „Markenkern“.

Grüße aus der Hauptstadt

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte ein Grußwort geschickt, das vom Vorsitzenden Alexander Mitsch verlesen wurde und viel Beifall bekam. „Wenn wir reden und handeln in einer Haltung, die breite, sich bürgerlich fühlende Schichten zuletzt oft schmerzlich vermisst haben, dann können wir die AfD überflüssig machen“, betonte Spahn in seinem Schreiben. Die Union brauche Kreise wie die „Werteunion“ und „die Besinnung auf einen klugen Konservatismus“, hieß es.

Gastredner war der Generalsekretär der CDU Baden-Württemberg, Manuel Hagel. Die doppelte Staatsbürgerschaft sei ein Integrationshindernis. Auch der Islam gehöre nicht zu Deutschland, meinte Hagel, der bei der letzten Landtagswahl das beste Ergebnis eines direkt gewählten Abgeordneten der CDU in Baden-Württemberg geholt hatte.