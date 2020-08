Mittel für Post auf Prüfstand

Washington.Im US-Wahlkampf wird die Post wegen einer massiven Zunahme der Zahl der Briefwähler in der Corona-Pandemie immer mehr zum Zankapfel. US-Präsident Donald Trump erwägt drei Monate vor der Wahl , der Post die nötigen Mittel vorzuenthalten, um Abermillionen Wahlzettel fristgerecht zu befördern. Demokraten sehen darin einen Versuch des Republikaners, die Wahlbeteiligung zu seinen Gunsten gering zu halten. Trump wiederum warnt, Briefwahl werde zu massivem Wahlbetrug führen.

Trump bemühte sich, die Vorwürfe zu zerstreuen, dass er mit seinen fast täglichen Angriffen auf die Briefwahl die Wahl beeinflussen wolle. Das bedeute nicht, „dass irgendjemand einem die Stimme wegnimmt“, sagte er am Donnerstagabend (Ortszeit). Er wolle, dass die Amerikaner am 3. November abstimmten, aber „das bedeutet, dass sie zu einem Wahllokal gehen müssten, wie sie es immer getan haben, und abstimmen“, sagte Trump. Das stelle trotz der Coronavirus-Pandemie keine Gefahr dar, betonte er.

Die meisten US-Bundesstaaten rechnen wegen der Pandemie mit deutlich mehr Briefwählern. Viele Staaten haben es deshalb einfacher gemacht, die Wahl per Post zu beantragen. Wie die Webseite der Wahlbehörde von Palm Beach zeigte, haben Trump und seine Frau Melania an ihrem Wohnsitz in Florida diese Woche selbst Briefwahlzettel für am Dienstag anstehende örtliche Vorwahlen beantragt. Trump hat auch in der Vergangenheit bereits mehrfach per Briefwahl abgestimmt. dpa

