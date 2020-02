Mittel mit Alkohol helfen

Berlin.Die wichtigste Empfehlung der Gesundheitsbehörden zum Infektionsschutz lautet derzeit: häufiges Händewaschen plus Desinfektion. Wer sich jedoch in diesen Tagen in seinem Drogeriemarkt umsieht, findet bei der Hand-Hygiene in vielen Fällen leere Regale. „Wir beobachten, dass die Nachfrage stark steigt“, sagt Kerstin Erbe, Geschäftsführerin für das Ressort Produktmanagement bei der Drogeriekette dm. „Wir arbeiten bereits daran, die Verfügbarkeit der Produkte in unseren dm-Märkten sicherzustellen.“

Auch einige Apotheken haben derweil Mittel wie Sterillium nicht mehr vorrätig. Tatsächlich helfen viele handelsübliche Handdesinfektionsmittel, sich vor einer Ansteckung mit dem Virus Sars-CoV-2 zu schützen. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt dafür ausdrücklich Produkte auf Basis von Alkohol.

Flüssigkeit gründlich verteilen

Der Alkohol findet sich unter verschiedenen Namen als Hauptbestandteil in der Liste der Inhaltsstoffe wieder. Häufige Varianten sind „Ethanol“, „Propan-2-ol“, „1-Propanol“ oder „Isopropanol“. Je höher der Prozentsatz, desto besser wirkt die Flüssigkeit gegen Erreger. Das spezialisierte Sterillium Virugard enthält 99 Prozent Äthanol, die ebenfalls wirksame Standardvariante rund 75 Prozent Propanol.

Es reicht, wenn „begrenzt viruzid“ auf der Packung steht: Alle Arten von Coronaviren sind „behüllte Viren“ und reagieren empfindlich auf Chemikalien.

Auch die Marke Sagrotan oder die Eigenmarken der Drogerieketten bieten Gele mit einem hohen Alkoholgehalt an. Viel wichtiger als das Produkt ist Experten zufolge die korrekte Anwendung. Viele Verbraucher verschmieren sich die Mittel nur nachlässig in der Hand – dann bewirken sie jedoch nicht viel. Die Empfehlung lautet, eine reichliche Portion in die hohle Hand zu geben und die kompletten Hautoberfläche zu benetzen. Dann ist die Flüssigkeit für eine halbe Minute gründlich einzureiben. Da Sauberkeit der Hände eine Voraussetzung dafür ist, dass die chemischen Mittel wirken, sind sie so gesehen überflüssig. Gründliches Händewaschen wirkt besser als ungründliches Desinfizieren. Wichtig: Zwischendurch nicht an die Nase fassen. So gelangen die Erreger erst in den Körper.

