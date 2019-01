„MM“ unter besten 20 Titeln

Mannheim.Der „Mannheimer Morgen“ (MM) gehört zu den 20 am häufigsten zitierten Regionalzeitungen in Deutschland. Das geht aus der Rangliste des Düsseldorfer Unternehmens „pressrelations“ hervor. Auf Platz 1 kam 2018 die Funke-Mediengruppe aus Essen (u.a. „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“), gefolgt von der „Rheinischen Post“ aus Düsseldorf und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland aus Hannover. Der „MM“ belegt Platz 20. In den Jahren davor lag die „Rheinische Post“ an der Spitze des Vergleichs. Gemessen werden die knapp 300 Regionalzeitungen Deutschlands.

Der Medienmarkt-Beobachter „pressrelations“ hält in diesen Ranglisten fest, wie häufig eine Zeitung in anderen Medien als Quelle von Informationen genannt wird. Medien zitieren andere Medien, wenn dort exklusive Informationen herausgearbeitet und verbreitet werden. Der „MM“ berichtete beispielsweise vor kurzem aus einem internen Lagebericht des Innenministeriums in Baden-Württemberg, wonach 123 Menschen in Baden-Württemberg von einem Datendiebstahl nach dem massiven, Online-Angriff betroffen waren. Diese exklusive Information verbreitete der „MM“ auf vielen Kanälen. Sie wurde von anderen Medien aufgegriffen und als Quelle der „Mannheimer Morgen“ benannt, was bei „pressrelations“ festgehalten wird. Im Vergleich der Regionalzeitungen aus Baden-Württemberg wird der „MM“ nach den „Stuttgarter Nachrichten“, der „Stuttgarter Zeitung“ und der „Heilbronner Stimme“ am häufigsten zitiert. „MM“-Chefredakteur Dirk Lübke wertete die Platzierung als Anerkennung, dass „unsere Journalisten die richtigen, wichtigen und aussagekräftigen Gesprächspartner aus allen Bereichen des Lebens interviewen und dort Neuigkeiten und Einschätzungen recherchieren, wodurch unsere Leser und Nutzer einen großen Mehrwert und Informationsvorsprung haben“. Der „MM“ gehört zur Mediengruppe Dr. Haas, in der die Zeitungen „Bergsträsser Anzeiger“, „Schwetzinger/Hockenheimer Zeitung“ und „Fränkische Nachrichten“ erscheinen. red

