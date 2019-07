Mögliche Annäherung

Teheran/Washington.Ein mehrtägiger Besuch des iranischen Außenministers Mohammed Dschawad Sarif in den USA nährt Spekulationen über mögliche Annäherungsversuche zwischen Teheran und Washington. Sarif traf am Sonntag in New York ein. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA will er am kommenden Mittwoch vor dem Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen eine Rede halten. In Teheran kursieren Gerüchte, Sarif wolle in New York eventuell ein Treffen mit der amerikanischen Seite am Rande der UN-Vollversammlung im September vorbereiten.

Der iranische Präsident Hassan Ruhani erklärte erneut, seine Regierung sei – unter Bedingungen – gewillt, mit der US-Regierung zu reden. „Für Verhandlungen sind wir immer bereit“, sagte Ruhani am Sonntag. Vorher müssten die Amerikaner aber die Sanktionen gegen den Iran aufheben. Führende EU-Außenminister wollen das internationale Abkommen zur Verhinderung einer iranischen Atombombe nicht aufgeben. Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian erklärte am Montag in Brüssel, dass sich Frankreich gemeinsam mit Deutschland, Großbritannien und der EU weiter für einen Erhalt des Abkommens einsetzen werde. dpa

