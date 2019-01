Möglicher Militäreinsatz

US-Sicherheitsberater John Bolton hielt seine Notizen für alle sichtbar. © dpa

Caracas/Washington/Bogotá.Im Machtkampf zwischen Regierung und Opposition in Venezuela erhöht die US-Regierung den Druck auf Präsident Nicolás Maduro. US-Finanzminister Steven Mnuchin kündigte in Washington Sanktionen gegen den wichtigen Ölsektor des lateinamerikanischen Landes an. Die Sanktionen richten sich gegen den staatlichen Ölkonzern PdVSA.

Die USA erkennen Maduros Regierung nicht mehr an. Stattdessen unterstützt Washington wie viele westliche Staaten den venezolanischen Parlamentschef Juan Guaidó, der sich zum Übergangspräsidenten erklärt hat. Spekulationen über einen US-Militäreinsatz fachte John Bolton, der Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, an. Er hielt seinen Notizblock mit dem handschriftlichen Vermerk „5000 Soldaten nach Kolumbien“ in die Kameras.

Die venezolanische Justiz hat gestern Ermittlungen gegen den selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó eingeleitet. Generalstaatsanwalt Tareck William Saab beantragte beim Obersten Gerichtshof, Guaidó die Ausreise aus Venezuela zu untersagen und seine Konten einzufrieren. dpa

