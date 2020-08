„Möglichkeit für zwei Staaten“

Berlin.Unter Vermittlung von US-Präsident Donald Trump normalisieren Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate ihre Beziehungen. Der Außenexperte der Grünen, Omid Nouripour (45), sieht darin ein hoffnungsvolles Zeichen. Es blieben aber noch viele Unwägbarkeiten für den Friedensprozess, sagt der im Iran geborene Politiker im Interview.

Herr Nouripour, hat Trump einen außenpolitischen Coup gelandet?

Omid Nouripour: Es ist immer eine gute Nachricht, wenn ein arabisches Land bereit ist, sein Verhältnis zu Israel zu normalisieren. Für Trump ist das sicher ein diplomatischer Erfolg, den man anerkennen muss. Ich glaube aber nicht, dass ihm das im US-Wahlkampf entscheidende Vorteile verschafft. Für die Amerikaner spielen die Corona-Krise und die wirtschaftlichen Probleme ihres Landes eine weitaus größere Rolle.

In der arabischen Welt ist Israel nur von Ägypten und Jordanien diplomatisch anerkannt. Werden die Emirate zum Eisbrecher?

Nouripour: Das Tauwetter hat zumindest das Potenzial, die Lage im Nahen Osten zu verbessern. Ich will allerdings darauf hinweisen, dass die Annäherung der Emirate zu Israel mit der von Ägypten und Jordanien nicht vergleichbar ist. Denn beide Länder haben Friedensverträge mit Israel geschlossen. Das ist mehr als die Aufnahme von diplomatischen Beziehungen, wie sie jetzt mit den Emiraten vereinbart wurde. Diplomatische Beziehungen bedeutet die Eröffnung von Botschaften, die man aber auch jederzeit wieder schließen kann. Ein Friedensvertrag ist politisch deutlich belastbarer.

Bei den Palästinensern stößt das Abkommen auf scharfe Kritik. Sind sie die großen Verlierer?

Nouripour: In Abu Dhabi heißt es, man habe mit der Initiative die israelischen Annexionspläne von großen Teilen des Westjordanlandes gestoppt. Wenn dem wirklich so wäre, dann ist das gut für die Palästinenser. In Israel heißt es dagegen, die Pläne sind nur aufgeschoben statt aufgehoben. Das reicht sicher nicht aus. Sinnvoll wäre aber, die Aufschiebung als Atempause zu nutzen, um neue diplomatische Initiativen für den Friedensprozess im Nahen Osten zu starten.

Das heißt, die Chancen für eine Zweistaatenlösung sind wieder gestiegen?

Nouripour: Nicht zwingend. Aber immerhin lässt sich nun die Option dafür weiter aufrechterhalten. Würden die Annexionspläne Wirklichkeit, dann ist die Zweistaatenlösung schon physisch gar nicht mehr möglich. Selbst jeder Schritt, bei dem die Annexion verschoben wird, hält die Möglichkeit offen, dass es doch noch eine Zweistaatenregelung geben kann. Auch die Bundeskanzlerin hat immer wieder betont, dass dies die einzig denkbare Lösung für einen belastbaren Frieden sei. Dem kann man nur zustimmen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.08.2020