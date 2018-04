Mörderin oder Mitläuferin?

Anzeige

München.Jetzt geht es für Beate Zschäpe um alles – und für ihre beiden Vertrauensanwälte, Hermann Borchert und Mathias Grasel. Viele Verzögerungen hatte es gegeben, schier endloses juristisches Hickhack, immer neue Befangenheitsanträge. Noch gestern Vormittag gibt es Querelen, sogar die Abtrennung des Verfahrens gegen einen der vier Mitangeklagten steht im Raum.

Doch um 12.58 Uhr, nach fast fünf Jahren NSU-Prozess, bekommen tatsächlich die Verteidiger der mutmaßlichen Rechtsterroristin Zschäpe das Wort für ihr Plädoyer. Damit soll das Mammutverfahren in seine vorerst letzte Etappe eintreten. Borchert beginnt. Zschäpe liest, so sieht es von der Besuchertribüne aus, das Manuskript mit.

Etappen des Verfahrens 6. Mai 2013: Beginn des Prozesses gegen die mutmaßliche NSU-Terroristin Beate Zschäpe. 16. Juli 2014: Zschäpe gibt an, sie habe kein Vertrauen mehr in ihre drei Pflichtverteidiger. Wenige Tage später schmettert das Gericht ihren Antrag auf neue Anwälte ab. 6. Juli 2015: Das Gericht ordnet Zschäpe Mathias Grasel als vierten Pflichtverteidiger bei. 29. September 2016: Nach dreieinhalb Jahren ergreift Zschäpe zum ersten Mal persönlich das Wort. 17. Januar 2017: Der psychiatrische Sachverständige Henning Saß bescheinigt Zschäpe volle Schuldfähigkeit. dpa

Kritik an der Beweisführung

Die Bundesanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer keine Zweifel aufkommen lassen: Nach Überzeugung der Anklage ist Zschäpe Mittäterin an allen Verbrechen des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ NSU: den neun Morden an türkisch- und griechischstämmigen Gewerbetreibenden, dem Mord an einer deutschen Polizistin, zwei Bombenschlägen mit Dutzenden Verletzten sowie insgesamt 15 Raubüberfällen. Im November 2011 setzte Zschäpe, das hat sie eingeräumt, zudem die letzte Fluchtwohnung des NSU in Zwickau in Brand. Die Anklage fordert die Höchststrafe für die heute 43-Jährige: lebenslange Haft und anschließende Sicherungsverwahrung.