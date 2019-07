Mondflug mit deutscher Technik

Berlin.Wenn die US-Raumfahrtbehörde NASA im kommenden Jahr das Raumschiff Orion ins All schickt, kommt dessen Herzstück aus Deutschland. Nur: „Kaum jemandem hierzulande ist das klar“, bedauert Thomas Jarzombek (CDU), Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt, im Gespräch mit dieser Zeitung. Unter der Führung von Airbus’ Geschäftsbereich „Defence and Space“ in Bremen baut und entwickelt

...