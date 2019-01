9. August 1983. Ich bin 19 und mit einem Freund in Paris. Natürlich durchstreifen wir jungen Kerle staunend das Quartier, in dem Damen in Hauseingängen stehen, besichtigen Moulin Rouge (nur außen – und sind enttäuscht), pilgern aber auch zum Elysée-Palast. Noch kann man direkt vor dem Sitz des Präsidenten laufen – sicherheitsmäßig eben eine ganz andere Zeit. Es ist 21.30 Uhr und mitten in den Ferien, so sind wir in jener Rue Faubourg-St. Honoré fast unter uns. Da sehen wir im Ehrenhof einen älteren Herrn, der sich die Beine vertritt. Schütteres Haar, Cäsaren-Profil, Jackett über die Schultern geworfen, zwei Hemdknöpfe offen, Hände in der Hose. Es ist François Mitterrand, der Staatschef. Ich nutze den Extrakt mehrerer Jahre Schul-Französisch und rufe: „Monsieur le Président, ici, ici!“ (Herr Präsident, hier, hier!). Ein wenig irritiert wendet er sich uns zu, will uns sogar ein Stück entgegenkommen. Doch ein Sicherheitsbeamter rät wohl ab. Der Präsident steigt in seinen Citroën und braust durchs Tor. Als er uns passiert, winkt er. Ein Selfie davon gibt es nicht. Auch in diesem Punkt: andere Zeiten. Konstantin Groß

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.01.2019