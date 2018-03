Moskau lehnt Londons Ultimatum ab

Anzeige

Die beiden waren bewusstlos auf einer Parkbank in der südenglischen Kleinstadt Salisbury entdeckt worden, nachdem sie ein Pub sowie ein italienisches Restaurant besucht hatten. Sie ringen im Krankenhaus um ihr Leben. Für die britische Regierung gibt es nur zwei Erklärungen, die in Frage kommen: Entweder habe Moskau den Anschlag direkt ausgeführt oder die russische Regierung die Kontrolle über das Nervengift verloren und es sei in andere Hände gelangt.

Russland zeigte sich jedoch unbeeindruckt: Außenminister Sergej Lawrow verlangte vielmehr Zugang zu den verdächtigen Proben und eine gemeinsame Untersuchung. „Ansonsten sind alle Aussagen Londons sinnlos.“ Moskau warf London zudem vor, sich nicht an die Vorgaben der Chemiewaffenkonvention zu halten. Schon am Montagabend hatte Lawrow den Auftritt der Premierministerin vor dem Parlament als „Zirkusshow“ abgetan.

WM-Boykott bis Cyberattacke

Derweil betonte der britische Außenminister Boris Johnson gestern, man bleibe bei dem gestellten Ultimatum. Und sollte nichts aus Moskau kommen, werde man am heutigen Mittwoch „die Antwort Großbritanniens verkünden“. Zu möglichen Sanktionen äußerte er sich zwar nicht. Seit Tagen überschlagen sich die Medien im Königreich mit Maßnahmen, die May als Druckmittel einsetzen könnte.

Sie reichen von der Ausweisung diplomatischer Vertreter über das Einfrieren von Vermögen russischer Oligarchen bis hin zum Boykott der Fußball-Weltmeisterschaft. Selbst eine Cyberattacke auf den Kreml sei möglich, hieß es in der Zeitung „The Times“.

