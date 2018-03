Anzeige

Moskau.Als die schwere Tür des russischen Außenministeriums hinter ihm zufällt und er vor die Kameras tritt, spricht Rüdiger von Fritsch (Bild) sachlich – und diplomatisch. Es ist sein Job. „Es bleibt Deutschlands Interesse, ein gutes Verhältnis mit Russland zu haben. Wir bleiben offen für den Dialog“, sagte der deutsche Botschafter gestern in Moskau. Vier deutsche Diplomaten weist Russland aus. Es ist eine spiegelbildliche Reaktion, nachdem Berlin vier russische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt hatte. „Auch in der aktuellen Lage bleiben wir zu einem Dialog mit Russland bereit und werden für die europäische Sicherheit und eine konstruktive Zukunft der Beziehungen zwischen unseren Ländern arbeiten“, sagte der deutsche Außenminister Heiko Maas in Berlin.

Russlands Außenministerium hatte zur Mittagszeit eine Reihe europäischer Botschafter einbestellt, um ihnen nach der konzertierten Aktion von mehr als 20 Ländern, etwa 140 russische Diplomaten auszuweisen, seine Reaktion mitzuteilen. „Diese Nachricht kommt nicht überraschend“, sagte Maas. Auch wenn Moskau den Mittelweg gewählt und Gleiches mit Gleichem vergolten hat, bleiben die Fronten zwischen Russland und dem Westen verhärtet.

Zustand bessert sich

Der Streit wegen des vergifteten Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und seiner Tochter, die in Großbritannien mittlerweile ansprechbar und auf dem Weg der Besserung ist, spitzt sich weiter zu. Bereits am Vortag hatte Moskau angekündigt, innerhalb einer Woche 60 amerikanische Diplomaten aus Russland auszuweisen. Das US-Konsulat in Sankt Petersburg muss bereits bis heute geschlossen werden. Von einer „adäquaten“, nicht einer „symmetrischen Reaktion“, hatte Russlands Außenamtsprecherin Maria Sacharowa bereits gesprochen, als die Maßnahmen noch nicht offiziell ausgesprochen waren. Die Amerikaner sollte es mit der Schließung ihrer Vertretung in der „nördlichen Hauptstadt“ wohl härter treffen als mit der möglichen Schließung der Konsulate in Jekaterinburg am Ural oder in Wladiwostok in Russlands Fernem Osten. Das Haus in Sankt Petersburg gehört zu den prestigeträchtigsten und wichtigsten US-Konsulaten im Land.