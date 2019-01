Müde Meerschweinchen

Französische Austauschschüler – eine spannende Erfahrung für die ganze Familie! Besonders schön war es mit Arnould aus Mannheims Partnerstadt Toulon, ein liebenswertes Schlitzohr. Als wir ihn anfangs vor der Winterkälte warnten, rief er „Kein Problem, isch abe Kopfschuh“ und setzte eine Mütze auf. Danach kam er noch zwei Mal auf privater Basis, zuletzt für drei Monate. Wir nahmen ihn auch mit in den Hollandurlaub. Sonnencreme lehnte er ab: „Isch komme aus Südfrankreisch! Da creme isch misch in Olland nischt ein!“ Den nächsten Tag verbrachte er, rot wie ein Taschenkrebs, in der Strandmuschel. Sein Deutsch wurde immer besser. Ständig probierte er „Die Meerschweinchen sind müde“, für ihn ein Zungenbrecher. Am Ende beherrschte er den perfekt. Hoffentlich kommt er bald mal wieder! Steffen Mack

