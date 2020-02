Müntefering: "Wir müssen uns unterhaken"

Heidelberg.Vor dem 95. Todestag von Friedrich Ebert am kommenden Freitag ist Franz Müntefering in die Geburtsstadt des sozialdemokratischen Reichspräsidenten nach Heidelberg gekommen – Gelegenheit, mit dem zweimaligen SPD-Chef über seine Partei zu sprechen.

Herr Müntefering, Sie sind jetzt in Heidelberg im Vorfeld des 95. Todestages von Friedrich Ebert. Was verbindet Sie mit ihm?

Franz Müntefering: Er war Sozialdemokrat. Er war Anhänger der parlamentarischen Demokratie. 1918/19 hat er entscheidend dazu beigetragen, dass wir nicht den Weg des Anarchismus und des Kommunismus gegangen sind, sondern dass gewählt wurde - frei, gleich, geheim und direkt, Frauen und Männer. Das war im Wesentlichen auch Eberts Tat.

Hat Ebert uns heute noch etwas zu sagen?

Müntefering: Ich nenne die parlamentarische Demokratie. Das stellen wir uns heute so einfach vor, weil wir das nur so kennen, weil das heute normal ist. Das war damals überhaupt nicht normal, dass einer kommt und sagt: Wir wollen jetzt wählen, und zwar Männer und Frauen, jeder eine Stimme - der Krupp hatte nun nicht mehr Stimmen als jeder seiner Beschäftigten. Dieser Gedanke steckt hinter diesem Kreuz, das jeder auf dem Stimmzettel machen kann: Jeder Mensch ist gleich viel wert. Und das gilt auch heute noch, auch wenn viele das gar nicht mehr dahinter erkennen.

Von Ihnen stammt das Wort: Erst das Land, dann die Partei, dann die Person. Ebert war dafür ein Paradebeispiel. Doch die Geschichte hat es ihm nicht gedankt.

Müntefering: Man kann, wenn man Politik macht, dies nicht daran messen. Man muss letztlich in den Spiegel gucken und entscheiden, wie man handeln will. Das hat er sicher getan. Er hat mehr Demokratie möglich gemacht, als es vorher gab.

Gleichwohl war und ist er selbst in der SPD nicht unumstritten. Es gibt das böse Wort vom Arbeiterverräter. Zum 100. Jahrestag der Novemberrevolution 2018 forderte die Linke, die SPD solle sich für die Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht entschuldigen.

Müntefering: Die Ermordung von Luxemburg und anderen war natürlich ein Verbrechen, da gibt es überhaupt keine Frage. Es mit Ebert zu verbinden, ist starker Tobak. Denn er war einer, der die menschliche Würde geachtet hat. Nach alldem, was ich weiß, kann man schon sagen, dass Friedrich Ebert einer war, der Demokrat war und nicht gewollt hat, dass mit Hass und Gewalt die Dinge geklärt werden. Er wollte dies auf parlamentarischem Weg tun und hat das im Rahmen dessen, was ihm möglich war, auch versucht.

Nun sind die damaligen Feinde der Demokratie des gleichen Geistes wie die heutigen, und das nicht ohne Erfolg. Ist das für jemanden, der 60 Jahre Politik für Demokratie macht, nicht frustrierend?

Müntefering: Es gibt einen Rückschlag auf der Welt insgesamt. Das, was in der UNO-Charta ganz vorne steht, nämlich, dass alle Menschen in Würde und frei geboren sind, was ja auch dem Sinne nach in unserem Grundgesetz steht, wird von vielen nicht mehr akzeptiert, sondern es soll ein neuer Weg der völkischen Herrschaft, des Faschismus, gegangen werden. Das macht einem schon Sorge - das ist wahr. Man muss aufpassen, dass man in unserem eigenen Land und in Europa seine klare Haltung dagegen organisieren kann. Ich will allerdings nicht verhehlen: Wenn wir das, was in der UNO-Charta steht, heute noch einmal vorschlagen würden, weiß ich nicht, ob wir dafür wieder eine Mehrheit bekämen, weltweit.

Was ist Ihre Lösung für Deutschland?

Müntefering: Wir müssen in Deutschland die Demokratinnen und Demokraten dazu bringen, dass sie sich unterhaken - ganz gleich, ob konservativ oder progressiv. Sie müssen dafür sorgen, dass die Faschisten, die die völkische Herrschaft wollen, keine Macht bekommen. Das ist der Punkt, wo man ganz klar sein muss. Die politischen Parteien müssen sich streiten um den richtigen Weg. Aber es muss ein Grundvertrauen geben in die demokratischen Tugenden der jeweils anderen. Die Gewissheit, dass sie die Demokratie nicht aushebeln, wenn sie gewinnen, dass sie keine Richter auswechseln, die Medien nicht zensieren, die Wahlen nicht manipulieren, sondern sich in vier Jahren wieder der Wahl stellen. Bei allen Parteien, die im Deutschen Bundestag sind, würde ich das konstatieren, außer bei der AfD.

Nun ist die AfD ja auch ein Problem für die SPD. In ihrer Hochburg Mannheim hat sie das Landtags-Direktmandat geholt. Wieso verfügt auch die SPD über keine Bindungswirkung mehr?

Müntefering: Das hat verschiedene Gründe. Es war sicher von Anfang an ein Irrtum, zu glauben, das Problem würde nur konservative Kreise erreichen. Das erreicht auch die liberalen und die sozialen Kreise. Überall sind Menschen, die aus unterschiedlichen Motiven solchen Einflüsterern hinterherlaufen.

Wie sehen Sie die AfD?

Müntefering: Nach meiner Einschätzung gibt es in der AfD drei Gruppen. Es gibt eine Gruppe von Wählerinnen und Wählern, die sind wegen sozialer Tatbestände unzufrieden und die sagen: Ne, das wollen wir anders haben; denen muss man zuhören. Die zweite Gruppe sind Leute, die einfach gerne Krawall machen. Das hat viel mit Neuen Medien zu tun. Da wird gequatscht und schnell ein Urteil gesprochen; die sind ärgerlich. Und vorne an der Spitze stehen Leute, das sind Ideologen. Und die wissen, was sie wollen: Nämlich die Demokratie kaputt machen. Die Menschen müssen sehen, dass es gefährlich ist, Mitläufer zu werden bei sowas. Aber wir haben es ja im eigenen Land erlebt in vergangenen Zeiten: Es finden sich überall welche, die eigentlich das ideologische Futter gar nicht haben, die einfach mitmachen dabei und denen folgen, die sagen: Das Problem, das wir haben, liegt an denen mit anderer Religion und anderer Hautfarbe und anderer Sprache, und wenn wir die weg haben, ist alles in Ordnung.

Kommen wir mal zur SPD. Wie geht’s denn mit ihr weiter?

Müntefering: Ich war gerade in Bayern und hab‘ da an einigen Stellen auch Wahlkampf gemacht, in Bamberg, in Nürnberg. Im kommunalen Bereich läuft es für die SPD besser als im Bund in den letzten Jahren. Und es ist gut, wenn wir diese kommunale Ebene noch einmal betonen und ihr zu noch mehr Einfluss auf die Partei insgesamt verhelfen. Das ist ein Rat, den ich geben will. Das Kommunale ist wichtig.

Wie beurteilen Sie die Situation der SPD im Bund?

Müntefering: Die Entscheidung vorne ist gefallen. Es kommt jetzt darauf an, dass man vor allen Dingen mit der Fraktion, also zwischen Fraktion und Partei, die Sache in Ordnung hält. Wir haben eine gute Fraktion, wir haben einen guten Fraktionsvorsitzenden. Und es ist gut, wenn dieses Jahr, das jetzt noch zur Arbeit für die Koalition zur Verfügung steht, von uns so gut wie möglich genutzt wird. Im Moment können Unsere ja in Ruhe arbeiten. Der Ball liegt in der anderen Hälfte.

Wie beurteilen Sie die Lage an der Spitze der Union?

Müntefering: Das ist für die noch nicht zu Ende. Übrigens für mich auch ein Zeichen, dass das nicht nur eine typisch sozialdemokratische Entwicklung ist. Dass da etwas im Gange ist, was andere Parteien auch erreicht. Da spielen Neue Medien eine Rolle. Da spielt eine Rolle, dass die Parteien ihre Funktion als Bündeler der Meinungen und als Kompromissbildner ein Stück weit verloren haben. Das ist aber nicht nur bei uns so, sondern bei anderen auch.

Sind Sie für den Verbleib der SPD in der Großen Koalition?

Müntefering: Bis 2021, klar, also für so lange, wie das vereinbart ist.

Wie sehen Sie die Frage des Kanzlerkandidaten? Soll die SPD einen aufstellen, um ein Zeichen zu setzen, oder darauf verzichten, weil es ohnehin unrealistisch ist?

Müntefering: Eine oder Einer wird ja immer die oder der Erste sein vorne auf der Liste. Ob die nun von sich sagen, ich will der Kanzler werden, wird man sehen, wenn man näher an der Wahl dran ist. Aber dass man kandidiert und den Menschen sagt ‘Wählt uns, aber wir wollen nicht regieren‘, das fände ich abstrus.

Zur Grundrente: Die hätten Sie als Arbeitsminister ja sicher auch gerne gemacht. Sind Sie zufrieden, wie der Hubertus Heil das hingebracht hat?

Müntefering: Das ist bisher eine Entscheidung der Regierung. Aber das muss ja erst noch durchs Parlament. Und da gilt die alte Regel von Peter Struck: Nichts kommt so aus dem Parlament raus, wie es reingeht. Da muss man mal gucken, was da noch alles passiert. Dass man in Sachen Rente, Alterssicherung, aber auch an anderen Stellen aufpassen muss, dass die soziale Gerechtigkeit lebenslang gesichert bleibt, da gibt es für mich keinen Zweifel.

Wie sehen Sie als Sozialexperte die Zukunft der Rente?

Müntefering: An der ganzen Thematik, an den Schrauben, habe ich ja auch schon gedreht in alter Zeit, wissend, dass dies schwer ist, weil die demografische Entwicklung so ist wie sie ist. Wir haben nicht mehr sechs, die im Beschäftigungsalter sind, und einen in Rente, sondern wir haben jetzt zweieinhalb zu einem. Und das wird sich noch weiter verändern auf zwei zu eins. Und wir leben länger, und dann kommen die Babyboomer zwischen 1950 und 1964, zu denen wahrscheinlich auch Sie dazugehören - 1,4 Millionen geboren in 1964, das war der Höhepunkt. Man muss nur Volksschule besucht haben, um errechnen zu können: Das haut so nicht hin. Deshalb haben wir damals beschlossen: Wenn aus demografischen Gründen nötig, wird aus der Staatskasse Geld in die Rentenkasse gegeben. In diesem Jahr sind das etwa 95 Milliarden. Deshalb muss keiner Angst haben, er würde keine Rente mehr bekommen. Da ist allerdings die Voraussetzung für die Zukunft, dass es wirtschaftspolitisch einigermaßen stabil läuft.

Viele auch in Ihrer Partei sagen ja, die Rente mit 67, die Sie eingeführt haben, sei schuld an der Lage der SPD.

Müntefering: Die SPD hat das beschlossen. Dann der Bundestag. Das bringt mich allerdings auch zu der Feststellung: Ein Teil der Probleme der SPD ist hausgemacht, weil der eine oder andere das nicht einsehen wollte. Das war auch schon bei der Agenda so, dass man bestimmte Dinge machen muss, dass wir die mit Augenmaß und vernünftig gemacht haben. Wenn wir das alles nicht gemacht hätten, würde es dem Land heute schlechter gehen.

War die Rente mit 67 ungerecht?

Müntefering: Nein. Ich habe ja selbst als zuständiger Minister mit reingebracht, und das ist auch so beschlossen worden, dass Menschen, die 45 Versicherungsjahre haben, auch in Zukunft mit 65 ihre Rente bekommen - ohne Abzug. Da redet heute nicht nur keiner drüber, das weiß auch fast keiner. Und da sind viele, die das wissen, es aber ganz bewusst nicht sagen. Wer mit 20 anfängt zu arbeiten und 45 Jahre arbeitet, bekommt auch in Zukunft mit 65 ohne Abzug seine Rente. Wer weiß das eigentlich noch? Ich sage das oft genug. Manche, die es besser wissen, sagen das nicht. Man hat „Rente mit 67“ als Schimpfwort behandelt. So gewinnt man keine Wahlen.

Das ist bei Hartz IV ja erst recht so.

Müntefering: Ich habe nie ein „Hartz-IV-Gesetz“ beschlossen. Das Gesetz heißt Grundsicherung für erwerbsfähige Langzeitarbeitslose. So! Und diese Grundsicherung für erwerbsfähige Langzeitarbeitslose mit dem Versuch, sie wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren, war eine richtige und wichtige Sache. Dass man ihnen nicht sagen darf: Wenn Ihr nicht mehr arbeiten wollt, dann müsst Ihr das nicht mehr. Die anderen bezahlen das schon. Im Übrigen: Die meisten Betroffenen sehen das übrigens auch so: Ich habe so viele Arbeitslose getroffen, die todunglücklich waren, weil sie arbeitslos waren. Da waren bei uns und an anderer Stelle viele Leute, die ins falsche Horn geblasen haben. Da darf man sich nicht beeindrucken lassen. Ich gucke in den Spiegel und sage: Na gut, es ist mir nicht alles gelungen, was ich mir vorgestellt habe. Aber gerade diese beiden Sachen, die waren richtig.

Sie selbst sind jetzt 80, aber von Ruhestand ist noch keine Spur.

Müntefering: Das Problem, das Sie gerade beschreiben, ist eine typische Männerfrage. Männer gehen davon aus, dass das Leben aus dem Beruf besteht. Vorher lernst Du den Beruf, und hinterher fährst Du den Tank leer. Das ist aber nicht das Leben. Das Leben geht von der Geburt bis zum Ende. Das Leben dauert bei mir jetzt 80 Jahre. Davon war ich 59 Jahre berufstätig. Aber Leben ist mehr als Beruf. Leben ist das Leben. Und das Grundgesetz geht nicht nur bis 65. Solange Dein Kopf klar ist, bist Du mitverantwortlich für das, was passiert. Ich hoffe, dass ich noch zehn Jahre Zeit habe. Mir macht das noch Spaß.

Sie sind viel unterwegs - mit 80. Sie brauchen das oder?

Müntefering: (lacht) Das kann sein. Wenn Sie mal aufhören, werden Sie sich auch sagen: Das kann doch nicht wahr sein. Sie werden weiter schreiben. Richtig so!

