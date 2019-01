Landespolitiker haben teilweise positiv auf die Prüfung der AfD durch den Verfassungsschutz reagiert: „Es scheint mir plausibel“, sagte der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gestern in Stuttgart. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) kündigte in Mainz an: „Wir werten jetzt die Sammlung aller 16 Landesämter für den Verfassungsschutz und des Bundesamtes aus und werden dann zu entscheiden haben, was bedeutet das für den rheinland-pfälzischen Landesverband der AfD, für die rheinland-pfälzische Jugendorganisation“, sagte er. „Wir müssen sehr genau hinschauen. Man hört nach meiner Einschätzung verfassungsfeindliche, demokratiefeindliche Äußerungen.“ Seinen Angaben zufolge haben die Verfassungsschützer von Bund und Ländern 100 Seiten Material an offen recherchierbaren Erkenntnissen zusammengetragen, um über eine mögliche Beobachtung der AfD zu entscheiden. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.01.2019