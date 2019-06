„Müssen uns Hetzern entgegenstellen“

Regierungspräsident Walter Lübcke war Anfang Juni getötet worden. © dpa

Berlin.Nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) beschäftigt eine Schmiererei an einer Baustellenplane in Berlin den Staatsschutz. Unbekannte Täter beschrifteten die Plane mit den Worten „Lübcke hat bezahlt, Merkel noch nicht“, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Die Polizisten entfernten den Schriftzug nach eigenen Angaben „nahezu gänzlich“. Der Staatsschutz ermittele wegen Sachbeschädigung und Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener.

Im nur wenige Kilometer entfernten Bundesrat hat Ratspräsident Daniel Günther zum gemeinsamen Eintreten für die Demokratie aufgerufen. „Wer Politikerinnen und Politiker ihrer Politik wegen angreift, der will auch den Untergang unseres Staates“, sagte der schleswig-holsteinische Ministerpräsident (CDU) am Freitag in der Länderkammer. Der Fall müsse daher einen Wendepunkt markieren.

Der Bundesrat gedachte mit einem kurzen Schweigen Lübckes, der am 2. Juni erschossen worden war. Unter Verdacht steht der geständige 45-jährige Stephan E. aus Kassel. Der Generalbundesanwalt geht von einem rechtsextremen Hintergrund aus. Günther sagte, der Staat müsse sich gegen Terrorismus jeglicher Art mit größter Konsequenz und Härte zur Wehr setzen. „Unsere zivile Gesellschaft muss sich Hetzern und Rufmördern entgegenstellen.“

AfD verteidigt Äußerungen

Der AfD-Politiker Armin-Paul Hampel hat unterdessen die umstrittenen Reaktionen von Parteikollegen auf den Mordfall verteidigt. Er wies darauf hin, dass die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer der AfD vorgeworfen hatte, das geistige Klima zu schaffen, in dem Walter Lübcke ermordet worden sei. Dies sei unerhört, sagte Hampel am Freitag. Wenn man anfange, den politischen Gegner quasi als geistigen Wegbereiter eines solchen Falls darzustellen, dann habe man Reaktionen wie die seiner Parteifreunde.

Hampel reagierte damit auf zwei Vorkommnisse dieser Woche. Am Dienstag hatte der AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Hohmann erklärt, hätte es den von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu verantwortenden „Massenzustrom an Migranten nicht gegeben, würde Walter Lübcke noch leben“. Am Donnerstag hatte sich der baden-württembergische AfD-Abgeordnete Wolfgang Gedeon geäußert. Im Vergleich zu islamistischem und linksextremistischem Terror sei „politisch gesehen der rechtsextremistische Terror ein Vogelschiss.“

Im Zusammenhang mit dem Fall hatte es zwei weitere Festnahmen gegeben. Gegen Elmar J. und Markus H. war am Donnerstagabend Haftbefehl ergangen, so die Bundesanwaltschaft. Der aus dem Kreis Höxter stammende Elmar J. (64) soll Stephan E. 2016 die spätere Tatwaffe verkauft haben. Den Kontakt soll der aus Kassel stammende Markus H. (43) hergestellt haben. dpa

